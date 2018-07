Remise en route de la fabrique de souvenirs joyeux

De la poésie à la musique, de nombreux textes rappellent la douceur revigorante des beaux souvenirs d’enfance. Pour raviver ceux des adultes et créer une génération qui en fabrique de nouveaux, la fête des écoles est remise sur le calendrier. Après une pause de 25 ans, la magie d’une festivité liée à la fin de l’année scolaire n’a pas changé.

Le point marquant est le retour du défilé. Un cortège de sept classes a fièrement fait une balade à travers les rues du centre ville. Près de 150 visages rayonnants ont présenté le costume fait durant l’année scolaire. Le thème principal, les jeux dans le monde, est exprimé avec créativité. Les uns font un clin d’œil à la coupe du monde de football. Des autres déguisés en jeu de cartes font battre les cœurs des « dames » maman et « roi » papa. Des grands-parents, tantes, oncles mais aussi les écoliers non-déguisés ont longé le parcours. « L’intérêt et la curiosité des élèves est un joli signe d’unité », observe une maman. « La participation de tous est importante. Cela crée une connivence et familiarise les différents âges à ce concept retrouvé », explique Fabian Zadory, directeur de l’Établissement primaire et secondaire de Sainte-Croix et environs. « Ce sont des journées de travail mais c’est une joie de voir le résultat », affirme Janique Ferrari, enseignante. Sa « petite bande » toute souriante se réjouit de reconduire la fête.

De retour dans la cour de l’école, les jeunes se sont rués sur leur goûter, le château gonflable et le baby foot géant. Les adultes ont siroté un verre. Ici et là, des souvenirs d’antan ont saupoudré les conversations. « Voir ma petite-fille épanouie et souriante dans un cortège. Un cadeau précieux qui nous lie », raconte une grand-maman. À en juger l’affût de personnes et l’ambiance chaleureuse, la remise en route est faite.