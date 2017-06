Remarquable moment musical

Donnant suite à la Fête de la Musique qui s’est déroulée le week-end des 17 et 18 juin derniers, l’audition annuelle de l’École de Musique a enchanté le nombreux public venu sur le préau du collège de la Gare, afin d’encourager ces jeunes talents.

En proposant divers endroits pour cette balade musicale, l’École de musique a innové et permis aux parents et amis de se promener dans le parc du collège tout en écoutant ces jeunes musiciens enthousiastes et talentueux !

À l’Aula, les pianistes ont fait montre de leurs capacités en offrant un programme très varié, interprété essentiellement à quatre mains, formule inédite également et très agréable d’écoute, imaginée par Corien de Jong, dynamique professeur de piano et orgue. Le public a pu apprécier tour à tour Boogie Woogie, samba, Cha-Cha, rumba ou valse, ainsi que des mélodies venues d’ailleurs, moments de dépaysement agréables à l’approche des vacances d’été ! À l’extérieur, un jeune percussionniste a interprété avec brio la Marche turque, de Mozart, mouvement final d’une sonate pour piano, composée dans les années 1780, jouée tout en finesse et en nuances, heureusement qu’il a répété l’« exercice » à plusieurs reprises, cela lui a permis de mettre en valeur tout le travail accompli pour arriver à ce résultat... et également pour le bonheur des auditeurs. La batterie a également beaucoup de succès et les élèves ont interprété divers rythmes avec un sérieux remarquable.

Sur le gazon du parc ont pris place à tour de rôle les saxophonistes, flûtistes et trompettistes, chacune et chacun a donné le meilleur de lui-même avec une assurance extraordinaire pour de si jeunes enfants...

Au final, l’Union Instrumentale a interprété un choix de pièces de son répertoire, avant d’intégrer les jeunes à l’ensemble pour quelques morceaux en commun. En effet, quelle motivation extraordinaire pour les plus jeunes de jouer avec les adultes et d’interpréter les mélodies travaillées durant l’année dans le cadre d’un orchestre, la joie se lisait dans leurs yeux !

Un apéritif en musique a mis fin à cette manifestation bien appréciée du nombreux public qui, peu à peu, entendant de la musique, a rejoint l’esplanade du collège de la Gare.

Un grand bravo à tous ces jeunes et à leurs professeurs !

Il est déjà possible de s’inscrire pour la nouvelle année scolaire, Reynald Jaccard et Mathieu Martinez sont à disposition pour donner des renseignements et prendre les inscriptions.