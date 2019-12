Redel loue de nouveaux locaux

L’entreprise spécialisée dans la fabrication de connecteurs, dont les connecteurs plastiques de marque REDEL, est à l’étroit. Elle va ouvrir un atelier à la rue de la Sagne. Un nouveau directeur, Sébastien Leclerc, succède à Abraham Ratano, qui reste dans le Groupe.

« Le groupe LEMO a une très forte croissance ces dernières années et nos ateliers sont saturés », confie Abraham Ratano, directeur de l’entreprise Redel. Cette filiale de production du groupe LEMO basé à Ecublens occupe 145 collaborateurs très qualifiés à la rue du Canal, à Sainte-Croix, sur une surface de plancher de 5250 m2. Elle réalise des connecteurs électriques de la conception à la production, en passant par la fabrication des moules et l’injection d’une partie des composants. 135 millions de pièces dont 100 millions de contacts ont été produites l’an dernier, grâce à des machines ultra-performantes. Les composants fabriqués chez Redel partent pour l’assemblage vers diverses sociétés du groupe en mains du Vaudois Alexandre Pesci, petit-fils du fondateur du groupe, l’ingénieur Léon Mouttet en 1946.

Avec ses produits haut de gamme, le Groupe LEMO vise le marché de niche. Le CERN est le plus gros client suisse. Mais on les retrouve principalement aussi dans le domaine médical et de l’aérospatiale – dont la Station Spatiale Internationale en orbite autour de la terre. Ils sont aussi prisés par tout le secteur de l’énergie, de l’éolienne à la centrale nucléaire, ainsi que par des plateformes pétrolières et des voitures de course.

Fin 2020

Le groupe compte 100’000 clients dans huitante pays. Sainte-Croix accueille également le centre de production de l’outillage du groupe. Des pièces à forte valeur ajoutée en acier inox, aluminium haute résistance et en titane sont usinées sur des machines CNC.

Pour suivre le carnet de commandes, Redel cherche à s’agrandir. Dans un premier temps, elle va louer des locaux à la rue de la Sagne. 1360 m2 à plain pied seront aménagés à partir du 20 janvier, et accueilleront des machines du site actuel et de nouvelles, technologiquement plus performantes.

Changement perpétuel

À l’étage du bâtiment de la rue de la Sagne, 420 m2 seront dédiés à des fonctions spécifiques : contrôle, programmation, atelier de reprise manuel, cafétéria et vestiaires. Le site sera pleinement opérationnel avant fin 2020. À cette période, les responsables de Redel espèrent pouvoir revenir aux horaires de 2 x 8 heures. Suite à la forte croissance de 2017 et 2018, les ouvriers font les 3 x 8 heures depuis dix-huit mois.

Abraham Ratano est arrivé chez Redel en 1990, et il en a repris la direction deux ans plus tard. « Je n’ai jamais eu le temps de m’ennuyer. Le groupe LEMO a eu une croissance continue et la technologie est en constante évolution. Le changement, c’est notre religion. »

Au 1er janvier 2020, Abraham Ratano va passer la main à Sébastien Leclerc. « Je suis arrivé chez Redel en mai 1996 comme opérateur sur les machines, et j’ai grimpé les échelons petit à petit. Je suis allé mettre en place un atelier CNC du groupe LEMO en Hongrie, puis j’ai repris le pilotage de la production Redel », poursuit le futur directeur âgé de 47 ans. « Sébastien Leclerc est l’exemple type des parcours de formation continue dans le groupe. Aujourd’hui, plus de la moitié des collaborateurs ont un poste supérieur à celui qu’ils avaient en entrant chez nous », souligne Abraham Ratano. À presque soixante-cinq ans, ce dernier reste dans l’entreprise pour aménager et installer les nouveaux locaux, avant d’occuper d’autres fonctions stratégiques opérationnelles dans le groupe LEMO, qui envisage des agrandissements sur plusieurs sites, dont Sainte-Croix. « L’ensemble de nos usines de production – trois en Suisse et une en Hongrie - sont en limite de capacité.»