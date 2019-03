Records et razzia française lors de cette 49e Mara

Cocorico ! Les nombreux fondeurs français inscrits dans les courses principales de cette 49e Mara ne se sont pas déplacés pour rien. Le samedi en style libre, ils ont fait main basse sur les podiums des 12 km et 25km que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Idem le dimanche où ils ont dominé, en classique, le 22 km hommes et les 42 km dames et hommes. Seule Amélie Parolini, du Mont-sur-Lausanne a sauvé l’honneur du ski suisse en remportant les 22 km classique dames et Nicole Donzallaz de Vaulruz (FR) qui a pris la deuxième place du 42 km.

Les conditions atmosphériques, de neige, un parcours très bien préparé par le GSFR (Groupement des Skieurs de Fond et Randonnée) et une trace très rapide ont permis de battre des records sur le marathon, que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Chez les hommes, le record était détenu depuis 2013 par Remo Fischer en 1h53. Il a été battu par Thomas Joly de Doubs qui a mis 1h48´17 pour boucler ses 42km. Il a battu de 17 secondes son compatriote Yan Belorgey d’Allemont. Mais ce dernier a passé l’arrivée assez fâché, puisqu’il était ski dans ski avec Thomas Joly, quand dans la descente avant l’arrivée, un « touriste » se trouvait dans sa trace et malgré ses appels n’a pas bougé et, en voulant l’éviter, il a chuté.

Chez les dames, Roxane Lacroix de Bois d’Amont a couru la distance en 2h02´16, améliorant de 14 minutes le record établi par Jenny Adler Zwahlen en 2012. Elle a devancé Nicole Donzallaz, triple vainqueur de l’épreuve, de plus de 17min. Sa performance lui aurait permis de figurer à la onzième place du classement masculin.

En route pour la 50e

Le président de la Mara, Michel Roulet s’est montré satisfait de cette édition, malgré quelques petits soucis avec la course des 42 km dames, où il a dû, avec le juge-arbitre, rétrogradé une concurrente qui avait utilisé le skating à de nombreuses reprises. À part cela il était content de la participation qui se montait à 765 concurrents pour l’ensemble du week-end. Il espère que pour la 50e, la barre des mille concurrents sera atteinte. Il n’oublia pas de remercier les nombreux bénévoles, sponsors, les membres du Ski-Club Chasseron, le GSFR et son comité qui ont tous œuvré pour que la manifestation soit une réussite.