Quand la commune de Sainte-Croix recrute

Ils ont arpenté les rues du village tout l’été et sont reconnaissables à leurs vêtements orange et jaune. Ces jeunes engagés pour deux semaines au sein de la Commune Sainte-Croix travaillent dans divers domaines, selon les besoins. Un système où chacun semble trouver son compte.

En se rendant un peu avant 13h30 au dépôt communal, on retrouve une bonne équipe, prête à attaquer un après-midi de travail. L’été, des jeunes de la région se joignent aux employés communaux pour les accompagner dans leurs tâches du jour : marquage, fouilles, déchetterie, mais aussi nettoyage et entretien des bâtiments sont quelques-unes de leurs missions. Une fois le travail assigné, chacun se rend à son poste. Le travail des jeunes l’été est une machine bien rôdée puisque cela fait déjà de nombreuses années que le système, qui semble contenter tout le monde, est en place.

Selon les jeunes, ce travail estival comporte plusieurs avantages : cela représente pour certains la possibilité de travailler à l’extérieur, et pour d’autres celle de découvrir plusieurs domaines, ou d’avoir une première expérience dans le monde du travail. De plus, cela leur permet de travailler non loin de chez eux, ce qui est plutôt pratique. Il y a également un intérêt financier : pour la plupart, c’est l’occasion de mettre un peu d’argent de côté pour l’année à venir, mais aussi pour passer le permis de conduire ou pour partir en voyage.

En ce qui concerne les employés du service technique, c’est un coup de main non négligeable en période de vacances. Custodio Figuereido et Yves Henchoz, chefs d’équipe et responsables des jeunes en l’absence de Sylvain Frey, se disent très satisfaits du travail effectué par les jeunes, et constatent qu’ils rendent un bon service à la Commune. Ils notent de manière générale une bonne participation et de la motivation, ainsi qu’une bonne ambiance de travail. Ces mots font écho du côté des jeunes qui sont conscients de l’importance de leur travail, et qui apprécient l’équipe qui les accueille durant l’été.

Cette année, ce sont vingt-deux jeunes, filles et garçons, qui ont été engagés pour deux semaines chacun durant la période des vacances scolaires. Pour postuler, les étudiants et les écoliers doivent être âgés d’au moins 14 ans et habiter la région, dont les limites sont définies par le cercle scolaire qui réunit les écoles du Balcon du Jura, ainsi que celles de Baulmes et Vuiteboeuf.

Ils sont tenus d’envoyer une lettre de motivation et d’indiquer leurs disponibilités, ceci avant la fin du mois de mars. Les demandes écrites sont reçues par la Commune, qui, en fonction de l’âge et des disponibilités des jeunes, les répartit dans deux domaines : travaux et bâtiments.

L’élaboration du planning de travail demande un peu d’organisation et de temps de préparation, car les jeunes sont accompagnés par des responsables des travaux lors de leurs deux semaines de travail. Il faut donc s’assurer de la présence de chacun pour tout mettre en place.

Un système « gagnant-gagnant »

Pour Grégoire Wyss et Stéphane Champod, respectivement chef du service technique et secrétaire municipal, c’est un système qui profite à tous. « L’été, il y a toujours beaucoup de petits travaux à faire, et il y a donc de quoi occuper les jeunes », déclare Grégoire Wyss. « Il y a une bonne ambiance et les jeunes travaillent bien », conclut-il.

Stéphane Champod relève pour sa part l’engagement de la Commune de Sainte-Croix dans la formation des jeunes, que ce soit via le travail estival ou les places d’apprentissage. « C’est aussi un moyen de les sensibiliser à ce qui se fait dans la Commune. C’est important car ils représentent l’avenir de la région », ajoute le secrétaire municipal.

En définitive, tous s’investissent et collaborent durant l’été pour rendre service à la collectivité, et cela en vaut la peine.