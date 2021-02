Privés de matches mais pas d’entraînements

Le championnat s’est interrompu brusquement à fin octobre pour les joueurs d’unihockey du Lokomotiv UC de Sainte-Croix. Par chance les entraînements pour les juniors ont pu être maintenus et malgré l’arrêt des compétitions, les enfants continuent de pratiquer leur sport avec enthousiasme.

Que de chemin parcouru pour le Lokomotiv Unihockey Club depuis sa création en 2012. Il aligne désormais deux équipes de juniors en championnat et a également créé un groupe école ouvert aux enfants dès sept ans, ainsi qu’aux débutants. Sous la houlette de Dan Graf, les enfants y apprennent les rudiments du unihockey, le maniement de la canne ainsi que la technique de base.

« Il y a actuellement six enfants qui fréquentent l’école d’unihockey. Les plus petits y restent jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge d’aller dans un autre groupe et les plus grands, qui débutent dans ce sport, viennent faire quelques leçons, puis en fonction de leur niveau ils rejoignent leurs camarades en juniors », explique Dan Graf.

Le même jour, sur le terrain voisin, se déroule l’entraînement pour les juniors D, encadrés par Nirmal Dolci et Ian Clot. Une dizaine d’enfants de huit à douze ans apprennent les différentes techniques et phases de jeu afin de pouvoir ensuite évoluer en championnat. Durant la première partie du cours, les deux groupes travaillent chacun de son côté, puis ils se retrouvent en seconde partie pour une période de jeu. « On a mis cela en place avec Dan depuis la reprise, en septembre dernier, et ça fonctionne vraiment bien, se réjouit Nirmal Dolci. Les enfants aiment faire des petits matchs et se mesurer les uns aux autres, ça les motive. Ils ont beaucoup progressé grâce à cela. »

Le mercredi, ce sont les juniors B, âgés de 12 à 14 ans, qui s’entraînent sous la responsabilité de Stéphane Kohler. Les choses sont un peu plus compliquées pour eux, car le port du masque est obligatoire dès l’âge de douze ans, raison pour laquelle une minorité de joueurs ont renoncé temporairement à venir. Mais la plupart sont heureux de pouvoir tout de même pratiquer l’unihockey. « Ils sont toujours motivés, mais on les sent moins assidus. Sans le championnat, les objectifs sont clairement réduits et c’est donc plus difficile de travailler », résume Stéphane Kohler.

À noter encore que le Lokomotiv UC, à l’instar d’autres clubs de sport amateurs du Balcon du Jura, participe à l’action de soutien de la Migros « Support your sport » qui a débuté le 2 février et qui prendra fin le 12 avril 2021. Pour chaque tranche de 20.- d’achats à la Migros, vous recevrez un bon à faire valoir en faveur du club ou de la société de votre choix (voir page 8).