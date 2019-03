Place à la Carnarévolution !

Si certains ont déjà profité de la cantine jeudi, c’est bien vendredi soir que le 34e carnaval de Sainte-Croix a été officiellement ouvert. C’est à cette occasion que le syndic Franklin Thévenaz a remis les clés de la cité à Alexandre Tinguely, président du Carnaval. symbole d’une longue tradition !

À la nuit tombée, on s’attroupe devant la cantine. « Ce soir Sainte-Croix est la capitale du Nord vaudois », déclare le syndic dans son discours. « Je vous demande de prendre grand soin de notre cité, car elle le mérite. Après nous reprendrons alors les clés de notre ville... et on nettoiera tout ça ! » conclu-t-il en remettant les clés à Alexandre Tinguely.

Dans le ciel étoilé on admire les feux d’artifice marquant le début d’un long week-end de fête, pendant que l’Boxon démarre avec « In the name of love ». Les musiciens ne pouvaient trouver mieux pour illustrer l’ambiance qui régnait à ce moment-là ! Le public se faufile à l’intérieur et s’installe sur les tables apprêtées. On patiente en papotant, l’ambiance est aux retrouvailles ! Pirates, licornes, cowboys, minions et autres princesses se couratent en rigolant. En s’approchant des cuisines du chef Eric Rustichelli, un agréable fumet se dégage des romaines et vient stimuler nos papilles... Avec un quart d’heure vaudois de retard, les torches lumineuses guidant les serveurs apparaissent de-ci de-là, et les membres de la confrérie du carnaval se faufilent avec dextérité entre les tables pour servir les assiettes bien remplies de haricots secs, pommes de terre et pâté ! Un savoir-faire bien rôdé de ces bénévoles pour permettre à chaque convive de déguster ce mets encore chaud... préparé, comme il est de coutume, pour mille personnes !