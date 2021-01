Pas d’invité.e.s surprise au premier tour

Seuls les trois groupes présents au Conseil communal ont déposé une liste ce lundi au Greffe municipal sainte-crix. Le Parti socialiste fait liste commune avec Les Vert.e.s, la section locale du Parti libéral-radical s'associe aux Verts'libéraux. L'Union démocratique du centre dépose une liste «UDC et indépendants».

Sept candidates et candidats se battront pour cinq sièges à la Municipalité de Sainte-Croix. Quatre des cinq municipaux en place se représentent à savoir le syndic Cédric Roten (PS-Les Vert.e.s), Lionel-Numa Pesenti (PLR & Vert'libéraux), Sylvain Fasola (PS-Les Vert.e.s) et Yvan Pahud (UDC et indépendants). Élu en 2016, le vice-syndic Olivier Guignard (PLR) est donc le seul municipal en place à ne pas se représenter.

Le Parti socialiste, qui fait liste commune avec Les Vert.e.s, présente une troisième candidate en la personne d'Isabelle Dessonnaz. Le Parti Libéral-radical, associé aux Verts'Libéraux, présente quant à lui Rachel Gueissaz. L'Union démocratique du centre et indépendants présentent quant à eux la candidature de Francesca Biermann. Ces trois femmes sont toutes membres du Conseil communal.

Au tirage au sort, le groupe PLR & Verts'libéraux obtient la liste N°1. La liste N°2 sera celle du Parti socialiste - Les Vert-e-s et l'UDC et indépandants obtiennent la liste N°3.



84 noms pour 55 sièges

L'électorat sainte-crix aura également le choix pour élire ses conseillères et conseillers communaux puiqu'il y a vingt-neuf candidat.e.s de plus que les cinquante-cinq sièges disponibles au Conseil.

La liste N°1, UDC et indépendants présente 18 candidat.e.s (12 sièges au Conseil durant la législature actuelle). Les Libéraux-radicaux (17 sièges actuellement) et Verts'Libéraux, liste N°2, ont 31 candidat.e.s à proposer. Les socialistes et les Vert.e.s, liste N°3, ont 35 candidat.e.s sur leur liste (26 sièges dans la législature actuelle).

Le matériel de vote devrait être distribué ces prochains jours. Le Journal de Sainte-Croix et environs proposera un cahier spécial élections dans son édition tous ménages de vendredi prochain présentant les listes et candidats au premier tour.

Bullet : dix candidat.e.s à la Municipalité

Les places pour siéger à l'Exécutif bullaton seront chères. La commune enregistre le double de candidates et candidats que de sièges disponibles.

Bel engouement pour la Municipalité de Bullet. Aux candidatures des deux sortants, Serge Gander et Daniel Oguey, viennent s'ajouter huit prétendantes et prétendants au poste de municipal.e. Nous avions déjà annoncé les candidatures féminines (voir notre édition du 18 décembre dernier) de Fabienne Candaux Rey, Fanny Tinguely et Maude Gonthier toutes les trois inscrites à l'issue de la séance d'information du 14 décembre 2020. Cinq autres candidats viennent compléter l'élection. Bertrand Christen qui a déjà occupé le poste de municipal par le passé, Nicolas Blanchard, Pierre Duvoisin, Patrice Oberson et Malik Boukhris sont sur les rangs. Les Bullatones et Bullatons auront donc le choix et le premier tour du 7 mars prochain s'annonce d'ores et déjà passionnant.

Celles et ceux qui pouvaient craindre que le départ du syndic Jean-Franco Paillard, du vice-syndic Michel Bornoz et de la municipale Véronique Duvoisin engendre quelques difficultés pour leur trouver des remplaçants sont donc rassurés.

La liste du Conseil communal compte quant à elle 32 noms dont sept des dix prétendantes et prétendants à la Municipalité. Daniel Oguey et Serge Gander, municipaux sortant, n'y sont pas inscrits, tout comme Nicolas Blanchard. Le Conseil devant être composé de trentre membres, sauf un vote massif pour un.e candidat.e hors liste, il devrait donc manquer de conseillères et de conseillers à l'issue du premier tour. Le Conseil devant être composé, selon son règlement, de trentre membres au minimum, il faudra certainement un second tour pour compléter ses rangs.

Seulement trois candidats à Mauborget

À Mauborget, seuls trois candidats se sont inscrits sur les listes ce lundi. Le syndic sortant Claude Roulet et son vice-syndic Stéphane Roulet ont décidé de se mettre à nouveau à disposition de leurs concitoyennes et concitoyens.José Felchlin et Sven Matthey-de-l'Étang ne rempilent pas. Christian Adler vient compléter le trio. La Municipalité devant être composée de cinq membres, il restera deux membres à trouver soit par des candidatures «libres» soit lors du second tour qui se déroulera, pour cette commune, le même jour.