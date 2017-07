Ovations pour la volée 2016-2017 !

Jeudi soir, à la salle communale de Sainte-Croix, soixante-huit jeunes ont été chaleureusement « fêtés » pour la remise de leurs certificats et/ou attestations de fin de scolarité. Leurs familles et leurs amis ont littéralement envahi la salle, à tel point qu’il n’y avait plus aucune place assise de libre et que de nombreux spectateurs ont dû rester debout !

C’est au son des cloches et d’un joli yodel, interprété par un quintette, dont deux enfants, et mené par Anita Matthey-de-l’Étang, que débutent ces promotions. Durant toute la cérémonie, de jeunes talents se sont succédé pour animer ce moment, que ce soit des musiciens de l’école de musique, des jeunes accordéonistes de l’Anémone, un jongleur du LeZarti’cirque, des danseuses de Danièle Barde, ou encore les élèves de sixième année de Bullet. Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont été chaleureusement applaudis.

Dans cette volée 2016-2017, trente-trois élèves partent au gymnase, dix-neuf en apprentissage, sept en raccordement, quatre en transitoire et cinq au CPNV. Cédric Roten, municipal de Sainte-Croix en charge des écoles et président de l’Entente scolaire regroupant les communes de Baulmes, Bullet, Mauborget, Sainte-Croix et Vuiteboeuf, les félicite pour leur travail accompli et leur conseille d’oser, d’agir et de faire leur propre chemin, en gardant un esprit critique en toute circonstance. Le directeur des écoles, Fabian Zadory rappelle qu’avec le temps, on relativise, on oublie les heures passées à travailler. Comme pour l’armée « on oublie les marches forcées, mais on se souvient des apéros ». Puis conclut son discours avec cette phrase : « c’est aussi à l’école qu’on apprend à prendre le temps ».

Les classes se succèdent sur scène où chacun reçoit des mains de son professeur un certificat ou une attestation de fin de scolarité. Le doyen, Paul-André Joseph, annonce à certains les prix qu’ils reçoivent pour avoir obtenu les meilleurs résultats dans une branche. Tous ces jeunes se sont mis sur leur trente et un pour recevoir cette « première reconnaissance » qui les fait entrer dans la vie active. On les voit émus, souriants, soulagés, heureux !

Après avoir invité toute l’assemblée à l’apéritif offert par les communes de l’entente scolaire, M. Zadory annonce, pour conclure cette cérémonie : « vous êtes libérés de vos obligations scolaires, joyeux été à tous ! ».