Oui au budget 2017

Pour cette dernière séance de l’année, quarante-huit conseillères et conseillers communaux avaient répondu à la convocation. C’est à la présidente Laurence Varela, PLR, qu’il appartenait de conduire les débats en l’espace Alexei Jaccard de l’Hôtel de Ville.

Après l’appel, M. Stefan Boegli, UDC, a été assermenté et c’est finalement 49 membres qui siègeront. Le PV de la dernière séance n’apporta pas de commentaire et fut accepté à l’unanimité. Puis le Conseil s’est levé pour observer une minute de silence à la mémoire de Mme Lydia Rossy-Gonthier qui aura siégé plusieurs années en son sein. La commission qui rapportera sur la gestion 2016 a été nommée et elle sera présidée par M. Sylvain Fasola, SOC.

La commission chargée de prendre en considération un postulat de M. Yvan Pahud, UDC, intitulé « BVA transfert de données personnelles du citoyen et entreprise d’intégration sociale » a, par son rapporteur M. Hugues Gander SOC, décidé de classer l’affaire. Satisfait des réponses formulées par la Municipalité dans ses communications, Yvan Pahud a retiré son postulat. Lors du rapport de la commission chargée d’étudier le « Programme de législature de la Municipalité 2016-2021 ». Le groupe UDC s’est abstenu lorsqu’il a fallu en prendre acte.

Préavis

Tous les préavis municipaux présentés ont été acceptés à commencer par le No 16-15 « Fixation du plafond d’emprunts et risques de cautionnement 2016-2021 ». Par la voix d’Yvan Pahud, le groupe UDC a exposé ses craintes concernant le plafond d’emprunts fixé à 42’500’500 francs. Un conseiller SOC lui a répondu que le plan d’investissements donne une idée de ce que l’on va faire et que les investissements à venir devront d’abord être approuvés par le Conseil.

Le préavis No 16-16 « Pose d’une signalisation lumineuse pour le passage pour piétons Wyss » a été accepté à l’unanimité, un crédit de 77’000 francs ayant été accordé à cet effet. C’est également à l’unanimité que le préavis No 16-19 « Crédits et recettes complémentaires 2016 » a passé la rampe. Cela concernait 315’726 francs de charges et 198’000 francs de recettes, ainsi qu’un surplus de 35000 francs sur le préavis concernant la réfection du Collège de L’Auberson et 25’000 francs pour le parking du CIMA.

Enfin les préavis No 16-17 « Aménagement de la rue des Métiers – Mise en place d’une zone de rencontres 20 km/h à titre expérimental » et No 16-18 « Aménagements extérieurs de la parcelle No 702 sise à la rue des Métiers 3 » sont étroitement liés à la construction du bâtiment qui abritera des classes pour le groupement scolaire, le CPNV et des locaux pour la Garderie et les Trolls en tablier bleu. Quelques discussions de détail ont été posées avant que les crédits de 300’000 francs et 287’000 francs ne soient acceptés à une large majorité.

Le budget 2017 a été accepté à l’unanimité. Il prévoit un léger excédent des recettes pour 16’280 francs après comptabilisation d’amortissements pour 2’395’700 francs. La dette par habitant passera à 5985 francs.

Dans les divers il sera question notamment de la patinoire de L’Auberson, de l’absence de marquage routier de l’avenue de Neuchâtel, de la mini-déchetterie des abattoirs ou encore de la sécurité lors des manifestions publiques.

Après avoir présenté ses vœux, la présidente Laurence Varela mit fin aux débats, il était un peu plus de 22h.