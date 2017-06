Opération séduction des forestiers bûcherons

Le service forestier de la commune de Sainte-Croix organise la journée de la forêt ce samedi dans la forêt de Haute Joux aux confins du Plateau des Granges. L’ouverture d’une meule de charbon sera l’une des animations de la journée. Parcours forestier, explications sur l’entretien des forêts et démonstrations d’abattage et d’engins forestiers seront également au programme. Le but ? Présenter le travail des forestiers bûcherons à la population.

« Pour l’instant c’est bien parti. Il paraît que c’est la chance du débutant », rigole Alexandre Bourgeois, bûcheron à la commune de Sainte-Croix. Contacté lundi à dix-sept heures soit quelque sept heures après l’allumage de la meule de charbon, le Sainte-Crix était confiant. C’est la première fois qu’il est en charge d’une meule à charbon. Avec ses collègues du service forestier communal de Sainte-Croix et avec l’aide des bûcherons de la commune de Bullet et quelques entrepreneurs forestiers privés de la région, ils ont préparé la meule depuis mercredi dernier.

Les préparateurs ont bénéficié des conseils avisés de Joël Delacrétaz, garde forestier de la commune de Baulmes. « Nous verrons si nous serons prêts samedi. Nous sommes évidemment tributaires des conditions météorologiques. S’il fait trop chaud, la meule aura tendance à avoir de la peine à se consumer. En cas d’orage, cela peut laver la terre qui assure l’étanchéité de l’ouvrage », explique le Baulméran.

Cinq stères et demi de bois, issus des forêts de Sainte-Croix, ont été nécessaires pour la confection de la meule. Au milieu de cette dernière on trouve une cheminée. Le bois est ensuite appuyé de manière verticale tout le tour de celle-ci. Une couche de paille est déposée sur le bois avant que la terre, assurant l’étanchéité de la meule, vienne recouvrir le tout. La meule de charbon nécessite une grande attention. Il faut régulièrement la sonder au moyen d’une barre à mine pour constater l’avancement des travaux. Ce sera la tâche d’Alexandre Bourgeois durant toute la semaine. Il pourra compter sur ses collègues bûcherons pour le relayer en cas de besoin. Les quelque cinq cents kilos de charbon produits seront mis en vente en sacs de cinq kilos à la déchèterie de la Combe-de-Ville.

Parcours dans la forêt

La meule de charbon n’est pas la seule animation proposée durant la journée de la forêt. Organisée par le service forestier de la commune de Sainte-Croix, cette manifestation proposera au public de découvrir, par le biais d’un parcours en forêt, toutes les activités des professionnels qui l’entretiennent. « La mise sur pied d’une telle manifestation répond à un vœu de la Municipalité », souligne le municipal sainte-crix Philippe Duvoisin. « La population nous interpelle régulièrement au sujet de la gestion et de l’exploitation des forêts. L’acquisition d’un chenillard par le service forestier a également suscité quelques interrogations. Cette journée sera l’occasion de présenter toutes ces activités et d’expliquer le rôle des forestiers bûcherons », ajoute-t-il.

La manifestation est organisée en partenariat avec les communes de Baulmes et Bullet, le personnel forestier des arrondissements 7 et 10 et les entreprises forestières de la région. « La collaboration entre les divers acteurs régionaux est excellente », souligne Benoît Margot, garde forestier de la commune de Sainte-Croix et responsable de la journée.

Sept postes présenteront le travail des forestiers bûcherons. Le public pourra découvrir les soins apportés à la jeune forêt, la récolte mécanisée, le martelage, le travail de la scie mobile, la conservation des arbres habitat ou encore l’entretien du pâturage boisé. Des démonstrations d’abattage et la possibilité de piloter un tracteur forestier sont également au programme. Une buvette, tenue par la Société de développement de L’Auberson, proposera de la petite restauration durant toute la journée.

Il n’y a plus qu’à espérer que le soleil soit de la partie. « Si le public comprend, à l’issue de cette journée, que l’exploitation de la forêt a pour but de l’entretenir et non de la détruire, l’objectif sera atteint », conclut Benoît Margot.

Les organisateurs conseillent de porter de bonnes chaussures en cas de météo humide. L’accès à la manifestation se fera par Vers-chez-Henri.