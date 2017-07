Objectif Zurich

Après plusieurs concours de qualifications pour la finale de l’UBS Kids Cup, cette dernière a réuni les meilleurs gymnastes samedi passé à Épalinges.

C’était l’un des concours le plus attendu pour les gymnastes, la finale UBS Kids Cup s’est déroulée le 1er juillet, par un temps très instable, dans le but de se qualifier pour la finale suisse à Zurich le 26 août prochain.

Lancer de la petite balle, course de 60 mètres et saut en longueur étaient, comme lors de chaque concours UBS, au rendez-vous. Du côté de La Sagne, dix athlètes sont partis en quête de leur qualification, pour le stade du Letzigrund et, du côté du Château, trois gymnastes.

À souligner lors de ce concours : un ticket décroché à destination de la finale suisse pour Anthony Favre, grâce à sa première place dans sa catégorie, pour la deuxième année consécutive. On notera également une excellente quatrième place pour Ana Silveiredo.

Dans l’ensemble, on peut également féliciter les athlètes pour l’ensemble de leurs résultats, non pas seulement ceux qui étaient à Épalinges, mais également ceux des concours précédents.

En effet, cette finale cantonale n’était pas seulement une qualification pour une autre finale, mais aussi le dernier concours de la saison pour les jeunes des différentes sociétés de gym locale. Des concours accompagnés d’anecdotes, médailles et souvenirs, qui resteront dans la tête des participants, en espérant que cette dernière ne fasse pas trop passoire et que les entraînements et conseils puissent rester mémorisés jusqu’à la saison prochaine.