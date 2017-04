Nouveaux locaux pour les circassiens et les sportifs

Fondée en 2003 par Dominique et Yves Bugnon, l’École de cirque de Sainte-Croix se trouve à l’étroit dans sa Maison du Cirque, à la Rue des Rasses 16. Le rachat et le réaménagement du bâtiment voisin lui permettent d’offrir des infrastructures sportives attrayantes pour la région.

Pelles mécaniques, camions de chantier, gravats, trous dans la façade, fenêtres obstruées… mais que se passe-t-il donc depuis maintenant plusieurs mois dans ce qui fut autrefois l’usine de boîtes à musique Lador ? Acquise en 2014, l’aile nord de la bâtisse est profondément transformée pour y accueillir les différents locaux projetés par les responsables du LeZarti’cirque.

Dans la halle principale, courant sur environ les deux tiers de la longueur du bâtiment, les acrobates trouveront un espace parfait pour réaliser leurs prouesses, avec notamment un trampoline en fosse, une fosse de réception et une piste d’acrobatie air-track. Les dalles de séparation entre les étages ayant été abattues, la hauteur sous plafond atteint les 9,50 mètres, ce qui permettra la réalisation de toutes les figures aériennes pour les amoureux de cette discipline. Pour compléter cet ensemble, une salle de danse, un espace dédié aux clowns et une salle de répétition sont également en préparation.

Si l’avancement des travaux se poursuit selon le planning espéré, les premiers élèves pourront envahir la nouvelle salle de danse dès la fin du mois d’avril. Deux mois plus tard, c’est la salle d’acrobatie qui devrait être terminée et dans le courant de l’été les stages ouverts au public pourront sans douter se dérouler dans ces nouveaux espaces. L’inauguration officielle se fera quant à elle au mois d’avril 2018.

Un lieu d’échange et de rencontre

Yves Bugnon, président de l’Association pour l’École de cirque de Sainte-Croix, aime rappeler que « l’école de cirque est un lieu vivant, un lieu de rencontre, où se croisent et parfois travaillent ensemble des jeunes, des très jeunes et des adultes, des artistes professionnels, des amateurs, des passionnés d’art sous toutes ses formes ».

Lieu d’accueil depuis ses origines, l’école de cirque a ainsi ouvert ses portes à un public divers et varié et se réjouit de développer également des relations très importantes avec les milieux scolaires : cours de cirque à l’année pour les enfants en difficulté, cours dans le cadre du sport scolaire facultatif, programme pour des courses d’école et des camps scolaires, projets pédagogiques, mais également, depuis peu, l’accompagnement de groupes de personnes en situation de handicaps à travers des ateliers de cirque adaptés.

Fidèles à cette philosophie d’ouverture et de partage, le comité et la direction ont développé le projet d’agrandissement des locaux pour l’ouvrir à un maximum de personnes : élèves réguliers et stagiaires qui pourront s’entraîner dans des conditions motivantes, artistes recherchant de bonnes conditions de répétition ou de création, développement de nouveaux cours de trampoline, acrobatie, danse, théâtre ou mise en forme et toute autre personne ou association qui aimerait pouvoir bénéficier d’équipements sportifs de haut niveau.

« Couplées avec la Maison du Cirque, ces infrastructures permettront de créer un véritable centre artistique et sportif unique en Suisse romande où amateurs de cirque, danse, théâtre ou gymnastique pourront se retrouver pour exercer leur passion ».

Dominique et Yves Bugnon ont caressé pendant longtemps l’espoir de voir se réaliser ce rêve qu’ils qualifient eux-mêmes « d’un peu fou ». Aujourd’hui il semble vouloir se concrétiser. Rendez-vous dans un an pour découvrir l’accomplissement de ce projet lors de l’inauguration.

Assemblée générale et présentation de l’école

Réunis le samedi 25 mars dernier, à 10h, à la Maison du Cirque, les membres de l’Association pour l’École de cirque de Sainte-Croix ont reçu les informations courantes sur l’année écoulée. La fréquentation des cours est qualifiée de bonne et les finances saines. Le président se déclare « heureux, fier et reconnaissant » de la bonne marche de l’école. Au niveau des projets 2017, outre la fin des travaux sur le chantier de l’usine attenante, et les nombreux stages et spectacles projetés, la mise sur pied d’une formation préprofessionnelle officielle, en vue d’accueillir et former les élèves se destinant à intégrer des écoles professionnelles de cirque mondiales, démarrera à l’automne 2017.