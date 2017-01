Nouveau succès pour la FSG La Sagne

Rires et plaisirs, ces deux mots donnent le ton du spectacle de la FSG La Sagne qui a été présenté vendredi et samedi derniers. La salle communale était bondée d’un public composé des familles des gymnastes et des amis bien sûr, d’enseignants venus soutenir leurs élèves, d’anciens membres de la société et même de concurrents.

Le décor est composé de deux panneaux rouges et d’un grand ruban drapé blanc qui ressort sur le fond noir. Les nombreux gymnastes en jaune et noir, présents sur la scène sont ainsi mis en valeur.

Le président, Yoan Graf, accueille le public et félicite les sportifs et leurs moniteurs pour leur engagement, puis remercie tous les acteurs, visibles ou non, de leur contribution qui permet la réalisation du spectacle. Il nous apprend les bons résultats obtenus lors des concours de l’année écoulée : « L’année 2016 fut une année où nos gymnastes sont repartis à la conquête des podiums ». Une trentaine d’athlètes auront participé aux concours régionaux. Seize d’entre eux se sont qualifiés pour les finales cantonales vaudoises et douze pour les finales vaudoises de l’UBS Kids Cup. Des félicitations sont adressées aux jeunes les plus méritants, dont Alexa Joseph, Ana Silveiredo et Laurine Badoux qui ont obtenu une distinction lors de la finale vaudoise ; Emma Haarpaintner qui a fini troisième de sa catégorie ; Anthony Favre qui après avoir remporté la deuxième place de la finale UBS en 2015 a réitéré en terminant « meilleur romand de sa catégorie » lors de la finale suisse de l’UBS Kids Cup à Zürich.

Yoan Graf évoque également le 150e anniversaire de la FSG La Sagne qui sera fêté en 2018. Plusieurs manifestations sont déjà prévues, telles que l’organisation de l’assemblée générale de l’association cantonale vaudoise de gymnastique, qui devrait réunir près de 500 représentants.

Le président annonce la démission de quelques moniteurs après des années de monitorat et déclare que l’équipe recherche d’ores et déjà des volontaires pour s’occuper des jeunes garçons, dès la prochaine saison.

Un show surprenant et divertissant

Près de 125 sportifs, répartis en huit groupes, se sont préparés depuis plusieurs mois pour nous présenter deux numéros chacun. Les enfantines ouvrent le bal. Sûrement un peu inquiets, les petits effectuent roulades et sauts en suivant les indications des monitrices. Dans le public, la plupart des visages dessinent un sourire en regardant les enfants. Les productions colorées s’enchaînent, entrecoupées les unes des autres par des sketches. Les spectateurs rient volontiers, et les habitués essayent de deviner quand tombera l’inévitable « vanne amicale » adressée à la FSG le Château ou la gaffe qui peut survenir à tout moment. Cette année, c’est le poney gonflable de Serge Hertig qui ne survivra pas.

L’entracte permet de se désaltérer, mais aussi de se délecter d’une tranche de cake cuisinée par les membres pour l’occasion. Les plus chanceux repartiront avec l’un des prix mis en jeu pour la tombola.

Retour en salle, l’assistance est à nouveau attentive et le spectacle se poursuit. Les « sketcheurs » ne réapparaîtront plus mais les ballets reprennent sous le signe de la détente et de l’humour. Au final, les courageux acrobates, les jolies cowgirls, les impitoyables samouraïs, les chanteurs de gospel étonnamment « dévêtus », et tous les autres auront réussi à nous faire sourire ou rire et parfois frémir.