Nouveau centre logistique à Vuitebœuf

Dès le 7 septembre prochain, les factrices et facteurs de nombreux villages du Nord vaudois trieront leur courrier à Vuiteboeuf. Une quarantaine de collaborateurs sont concernés par cette réorganisation et parmi eux neuf employés de l’office de distribution de Sainte-Croix. Une refonte qui ne concerne que le secteur courrier et colis et pas celui des guichets.

Depuis l’annonce du « déménagement » du tri du courrier à Vuiteboeuf, les esprits se sont quelque peu échauffés sur le Balcon du Jura. Inquiétudes quant à l’avenir de la filiale, amalgame entre le secteur du courrier et celui des guichets, problématique des trajets imposés aux facteurs sur un axe routier déjà très encombré.

« Ce changement ne concerne pas seulement notre village, tient à préciser Patrick Augsburger responsable de la distribution à Sainte-Croix. Plusieurs localités entre Yverdon et Concise sont aussi concernées. Nous sommes à douze minutes de Vuiteboeuf, ça n’est pas le bout du monde, même s’il faut reconnaître que c’était agréable de prendre son service sur place. »

Situés dans un bâtiment neuf de la zone industrielle Les Charrières, les nouveaux locaux seront le point de départ d’une trentaine de tournées.

La décision de centraliser le tri du courrier et des colis pour les localités de l’est du Nord vaudois s’inscrit dans un projet plus vaste, visant à déplacer le centre de distribution d’Yverdon en direction de la périphérie. « Les locaux actuels, situés dans le prolongement de la gare, ne sont plus vraiment adaptés aux exigences logistiques modernes, explique Laurent Savary, responsable communication à la Poste. Cette activité n’y aura plus sa place à moyen terme, notamment en raison du développement urbanistique du secteur Gare-Lac. »



Ecologie versus rationalisation

Ce changement impliquera un brassage des équipes. Patrick Augsburger aura désormais plus de monde sous ses ordres. « J’aurai la charge de vingt-deux collaborateurs, contre huit auparavant, ce qui offrira plus de flexibilité pour adapter les équipes lorsqu’il y a des absents ou des malades. »

Il est également question des trajets pour aller à Vuiteboeuf. Si la plupart des employés feront les déplacements avec leur véhicule privé, ils auront toutefois la possibilité de s’y rendre en transports publics ou de bénéficier d’un véhicule postal, moyennant une participation financière. « Les temps de parcours seront effectivement plus longs pour les tournées desservant Sainte-Croix et les environs, reconnaît Laurent Savary. Pour de nombreuses localités par contre, les trajets seront plus courts, puisque les tournées ne partiront plus du centre-ville d’Yverdon. La nouvelle organisation nous permettra ainsi d’économiser une course journalière avec un transport poids lourd. La limitation de la production de CO2 et le développement durable font partie des objectifs de la Poste. Des tests sont en cours pour se doter à l’horizon 2030 d’une flotte complète de véhicules électriques à quatre roues, surtout dans les zones où la distribution du courrier et des colis est réalisée par le même facteur. »



Surfaces libérées

Les locaux occupés par la Poste appartiennent à la commune de Sainte-Croix. Un bail commercial de cinq ans avait été conclu en 1998, assorti d’un délai de dénonciation de douze mois. Le bail actuel court ainsi jusqu’en 2023.

« À ce jour la Municipalité n’a reçu aucune information officielle de la Poste au sujet du déplacement du tri à Vuiteboeuf, hormis une prise de contact très récente avec un responsable immobilier. Nous déplorons un peu cela, bien qu’il s’agisse d’une réorganisation interne, explique Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix. Nous sommes attentifs au maintien d’un service public sur le Balcon du Jura. C’est pourquoi, d’entente avec les autorités communales de Bullet, nous allons demander à rencontrer un responsable de région afin de connaître la position de la Poste quand à l’avenir de l’office de Sainte-Croix. »

Pour l’heure, l’entier des locaux continue d’être occupé par le géant jaune. Leur affectation future n’est pas encore à l’ordre du jour, mais leur emplacement et leur configuration en font des lieux intéressants et facilement réhabilitables.

Quid des cases postales ?

Depuis quelques années, la Poste revoit son système d’organisation des cases postales partout en Suisse. À Sainte-Croix, plusieurs détenteurs ont eu la surprise, récemment, de recevoir un courrier à ce sujet. Laurent Savary, porte-parole de la Poste, nous livre des explications, chiffres à l’appui. « Sur les 297’800 cases à disposition en Suisse, seules 141’800 sont utilisées, soit moins de 50 % de taux d’occupation. Un chiffre qui est en baisse constante puisqu’il était encore de 65 % en 2011. Les titulaires actuels qui remplissent les critères nécessaires, à savoir trois lettres adressées par jour (cinq envois pour les nouveaux titulaires) bénéficieront toujours gratuitement de cette prestation. Ceux qui ne remplissent pas les critères peuvent également en bénéficier mais au prix de 240 francs par année. »

Le sort de la filiale de Sainte-Croix pas encore scellé

La question qui taraude légitimement une partie de la population du Balcon du Jura, est de savoir si, à terme, l’office postal de Sainte-Croix subira le même sort que ceux de Mauborget, Bullet, Les Rasses ou encore L’Auberson. Son maintien avait été garanti pour la période 2017-2020, mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? Pour la nouvelle stratégie 2021-2024, la Poste prévoit de conserver environ 800 filiales en exploitation propre, dont très probablement celle de Sainte-Croix, incluse dans ce quota.

Ces dernières années de nombreux bureaux de poste ont disparu, remplacés par des services à domicile ou par des agences postales. En 2001, la Suisse comptait encore 3500 offices, contre 1400 en 2016 et environ 950 actuellement. Les « points d’accès » sont eux en augmentation, avec un chiffre total de 4’600.