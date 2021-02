Ne pas baisser les bras

Le 36e carnaval devait débuter ce jeudi, malheureusement comme toutes les autres manifestations, ce dernier n’aura pas lieu. Dans les locaux carnavalesques, le silence a remplacé les voix des animateurs radio… ou presque !

Comme beaucoup d’entre nous, les membres de la société du carnaval ont un peu le moral dans les chaussettes à l’approche de la date fatidique, mais même si la manifestation 2021 est annulée, ils ne restent pas pour autant les bras croisés. « Nous profitons de ce temps libre pour faire des travaux au local », explique le président Nathan Vienet. Depuis maintenant plusieurs semaines, une partie des membres se retrouvent le soir et le samedi au local situé à la rue du Progrès.

À défaut de mettre en place la cantine, ils effectuent un gros travail de tri, afin de démarrer des travaux de restauration des locaux. « Nous allons refaire les bureaux, les sanitaires et la cuisine et espérons que ce sera prêt pour l’été, afin de pouvoir débuter les préparatifs de l’édition 2022 à l’automne », explique le président qui se réjouit que les limitations de rassemblement s’assouplissent afin de pouvoir être plus nombreux pour avancer dans ces rénovations.

Côté finances, comme l’édition 2021 a été annulée assez vite, elle ne coûtera rien, mais de l’autre côté, il n’y aura pas non plus de recettes pour couvrir la dette de la 35e édition. Néanmoins le président se veut rassurant : « la société n’est pas morte, elle est toujours là. La seule crainte est qu’avec une année dans le vide, les membres se démotivent et quittent la société. Mais il faut voir aussi le côté positif, nous pouvons nous prendre à l’avance pour organiser l’édition 2022 et dès que les restrictions liées à la pandémie seront levées, nous organiserons quelque chose, même si l’angle n’est pas encore défini », conclut Nathan Vienet.