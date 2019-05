Municipalité de Sainte-Croix : tout reste ouvert

Aucun des cinq candidats n'a obtenu la majorité absolue (748 voix) à l'issue du premier tour de la double élection complémentaire à la Municipalité de Sainte-Croix ce dimanche 19 mai. Sylvain Fasola (PS) arrive en tête devant Yvan Pahud (UDC). Ce scrutin est marqué, malgré un taux de participation de 50.51%, par un nombre considérable de bulletins non valables. Le délai de dépôt des listes pour le second tour est fixé à mardi 21 mai à 12h.

Les cinq candidats se sont prêtés au jeu des pronostics en attendant la proclamation des résultats. Et trois d'entre-eux ont donné le tiercé dans l'ordre à savoir : Sylvain Fasola (732 voix), Yvan Pahud (652 voix) et Pierre-Alain Gerber (PS, 511 voix). Laurence Varela (PLR - 328 voix) et Christian Jelk (candidat libre - 172 voix) ferment la marche. «Pour moi, c'était de toute façon une surprise. Je ne savais pas si j'allais obtenir 60 ou 400 voix. Je pensais bien que cela serait difficile connaissant la réalité partisane de la politique», réagit Christian Jelk. «Je ne me présenterai pas au deuxième tour, évidemment. Ceci dit, cette campagne m'a permis de faire de belles rencontres. Il faudra voir sous quelle forme nous pourrons valoriser ces instants. Peut-être que l'on créera une nouvelle formation politique qui se présentera aux élections de 2021, à réfléchir», annonce-t-il.

Du côté du Parti libéral-radical, la déception est de mise. Laurence Varela accuse un retard de 183 voix sur Pierre-Alain Gerber. «Avec deux municipaux en place, le troisième siège est difficile à défendre. Je le savais bien», analyse-t-elle. «Je suis quand même surprise et un peu déçue de ce résultat. Je pensais bien qu'il est difficile d'aller chercher les socialistes dont la base électorale est très présente dans la commune. Je pensais néanmoins que l'écart serait moindre et que j'obtiendrais plus de voix notamment de la part de l'électorat féminin», complète l'unique candidate féminine à cette élection. Elle est la première, d'ailleurs, de son parti et tous partis confondus, à brider une place dans l'Exécutif dans ce siècle puisque l'unique femme élue à la Municipalité sainte-crix fut Luzia Bersnhaus, pour le groupe Ouverture, à la fin des années 1990.

Du côté de l'UDC, les sourires étaient évidemment de la partie. Avec 652 suffrages, Yvan Pahud obtient son meilleur résultat dans une élection à la Municipalité. Le député de la Prise-Perrier s'était présenté en 2011 après avoir quitté le PLR. Il avait obtenu 607 suffrages au deuxième tour, son plus haut score jusqu'à ce dimanche. Il a tenté à nouveau sa chance lors des élections communales de 2016. Son deuxième rang à l'élection du jour le positionne aux portes d'un exécutif sainte-crix qu'il convoite depuis bientôt dix ans. «Je suis évidemment satisfait de ce résultat. Je prends cela comme une reconnaissance, notamment, du travail de notre groupe au sein du Conseil communal», apprécie l'habitant de L'Auberson. «Je constate également que la population a voté jeune puisque les deux plus jeunes candidats sortent en tête du scrutin. Je pense aussi que nous avons, Sylvain Fasola et moi, bénéficié de l'appui d'une bonne partie du plateau des Granges dont nous sommes tous deux originaires et liés», précise l'élu. Une analyse que semble confirmer le détail du scrutin puisque les deux candidats obtiennent quasi le même nombre de voix (environ 250) sur des listes sans dénomination de parti. «Plus que les partis, les électeurs semblent avoir plébiscité les personnalités», ajoute-t-il.

C'est ce que laisse également transparaître les résultats des candidats socialistes. Sylvain Fasola, qui «remporte» ce premier tour, a obtenu 339 voix sur des listes modifiées ou sans dénomination contre 118 pour Pierre-Alain Gerber. La base socialiste qui vote habituellement en bloc a donc, pour une partie, panaché ses voix. Le président de la section locale du PS accuse un retard de quelque 141 voix sur Yvan Pahud. Le bilan était donc mitigé dans les rangs du PS à l'issue de ce premier tour. «Je suis évidemment content de ce résultat, j'apprécie la confiance et le soutien que me porte la population. C'est également appréciable que les gens se soient rendus aux urnes en nombre», apprécie Sylvain Fasola. «Mais je suis déçu du résultat de mon colistier. Nous savions que cela allait être dur mais je pensais que l'écart entre Yvan et Pierre-Alain serait plus serré», souligne l'informaticien. «Je suis très content du résultat de Sylvain, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut voir ce que la section va décider demain soir (réd. lundi) pour le second tour. On présentera Sylvain, évidemment. Reste à savoir si on veut poursuivre sur la même voie en tentant de reprendre la majorité. D'un point de vue personnel, je suis prêt à aller au combat si la section le souhaite», annonce Pierre-Alain Gerber.

Election tacite ?

La décision du groupe socialiste risque certainement d'être l'effet déclencheur de la stratégie adoptée au second tour par les autres partis. «Pour nous c'est clair. Avec ce résultat, on y va», souligne Yvan Pahud. Reste à savoir ce que le PLR va décider. «Aujourd'hui rien n'est fermé, nous avons une assemblée générale demain soir. On verra bien ce que la section décide. Soit de continuer à faire cavalier seul, soit de voir si une stratégie commune avec l'UDC est possible», annonce Laurence Varela. «Nous avons ouvert notre porte au PLR au premier tour, sans réponse de leur part. Notre porte est toujours ouverte. Ce n'est pas (encore) le cas sur le plan local, mais nous avons déjà l'habitude de collaborer sur le plan cantonal», réagit Yvan Pahud.

D'innombrables scénarios sont possibles. Si le PS ne présentait qu'un seul candidat (qui devrait être, sauf surprise, Sylvain Fasola), le PLR pourrait prendre la décision de ne pas se présenter au second tour et laisser ainsi le siège à Yvan Pahud. L'élection serait donc tacite. Le PLR peut également se battre pour son siège en présentant sa candidate actuelle ou un autre candidat ceci malgré que le PS lâche le combat pour la majorité. Les quatre candidats du premier tour peuvent également se lancer dans un second tour, Christian Jelk ayant déjà annoncé vouloir renoncer au deuxième tour. Un ou une candidat-e libre peut également se présenter à cette élection dès le moment où il répond aux critère d'éligibilité. Le délai de dépôt des listes est fixé à ce mardi 21 mai à 12h. Tout reste ouvert.

Taux de bulletins non-valable élevé

Malgré une participation de 50,51 %, un nombre important de bulletins non valables sont à prendre en compte. Sur 1'586 bulletins rentrés pour l'élection à la Municipalité, 91 sont nuls. «Il s'agit soit de personnes qui n'ont pas mis les bulletins de vote à la Municipalité dans l'enveloppe jaune, avec ceux des votations fédérales, soit des personnes qui ont mis deux bulletins de listes différentes plutôt qu'un seul modifié dans l'enveloppe», explique Hugues Gander, conseil communal et membre du bureau de vote. Il y a également un grand écart entre les votants aux élections Municipales et aux votations fédérales. «Il y a près de deux cents bulletins d'écarts. J'ai donc demandé que l'on recompte », précise le député socialiste. Les résultats ont ainsi différé de quelques minutes. Il est impossible de connaître officiellement quels sont les candidats qui ont été péjorés par ces erreurs de vote mais force est de constater qu'il fallait seize voix à Sylvain Fasola pour être élu au premier tour. On peut dès lors comprendre l'enjeu de recompter les voix.

Votations fédérales : double oui à Sainte-Croix et Bullet, Mauborget refuse la directive de l'UE sur les armes

Les Sainte-Crix et Bullatons ont accepté les deux objets soumis au peuple Suisse à savoir la Réforme fiscale et le financement de l'AVS (RFFA) et la directive de l'Union européenne sur les armes. Mauborget accepte le premier objet mais refuse la directive de l'UE sur les armes. Résultats ici !