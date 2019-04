Municipalité de Sainte-Croix : cinq candidats pour deux sièges

La liste des candidat-e-s pour l'élection complémentaire à la Municipalité est connue. Cinq candidats se présentent à cette élection alors que deux sièges sont à repourvoir. Le peuple aura donc le choix. Toutes les forces politiques représentées au Conseil communal présentent au moins un candidat. Un candidat libre vient compléter cette élection.

Le greffe municipal a reçu quatre listes contenant cinq noms ce lundi 8 avril à midi, heure limite pour faire état de sa candidature à l'élection complémentaire à la municipalité de Sainte-Croix.

Le Parti socialiste présente Pierre-Alain Gerber et Sylvain Fasola. La gauche, qui occupe actuellement deux sièges à la Municipalité, vise donc à en reprendre la majorité. Le Parti libéral-radical présente Laurence Varela, seule candidature féminine de cette élection. La section locale de l'UDC présente quant à elle son président Yvan Pahud. Christian Jelk, architecte à Sainte-Croix et ancien conseiller communal, se présente également comme candidat libre, c'est à dire sans appartenance à un parti politique.

Cette élection complémentaire fait suite à la démission du syndic Franklin Thévenaz (PS) et du vice-syndic Philippe Duvoisin (PLR). La Municipalité est actuellement composée de trois libéraux-radicaux et deux socialistes. Au Conseil communal, le PS est majoritaire avec 26 sièges, le PLR en compte 17 et l'UDC 12.

Le premier tour se tiendra le dimanche 19 mai prochain.

Nous publierons des réactions dans notre édition de mercredi et les candidats se présenteront dans notre édition tous ménages de ce vendredi 12 avril.