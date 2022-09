Mesures de radioactivité par hélicoptère

Une campagne de vols de mesures de la radioactivité se déroule cette semaine par hélicoptère dans la région. Elle est orchestrée par le centre de compétences NBC-DEMUNEX, le service spécialisé de l’armée suisse pour toutes les affaires liées aux risques nucléaires, biologiques et chimiques (NBC) ainsi qu'au déminage et à l’élimination des munitions non explosées. De telles campagnes ont lieu chaque année, relève le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports dans un communiqué.

Concrètement, un hélicoptère aux couleurs militaires survolera les secteurs retenus à une altitude d'environ 90 mètres en suivant des lignes parallèles, généralement espacées de 250 mètres. En raison de cette faible altitude de vol, les nuisances sonores sont inévitables. Une pause de midi sera respectée dans tous les cas, souligne le communiqué. En cas de mauvaises conditions météorologiques, les vols seront reportés ou annulés. Les données accumulées pendant ces campagnes permettent d'actualiser les connaissances sur la situation radiologique nationale et servent de bases de préparation pour la gestion des situations d'urgence.