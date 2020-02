Mérites sportifs

Elisez votre équipe préférée pour le mérite sportif sainte-crix 2019 !

Le Lokomotiv Unihockey Club :

La première équipe du club a été promue en 3e ligue en 2019. Le Lokomotiv a été créé en 2012 et a débuté par la cinquième ligue. En 2016, l'équipe est promue en quatrième ligue. Trois saisons plus tard, la voici qui passe à l'échelon supérieur. En avril 2019, la première équipe termine le championnat en comptant 13 victoires sur 18 matches. Elle distance de 5 points les deuxièmes du classement. Une saison que l'on peut considérer comme étant admirable. Cette équipe fait aussi preuve de longévité puisqu'une grande partie des copains ayant fondé le club en 2012 en sont toujours membres aujourd'hui.

Le volley-ball club Sainte-Croix :

La saison 2018-2019 a été faste pour les volleyeuses et volleyeurs sainte-crix : trois championnats gagnés, 1 finale de Coupe vaudoise féminine, 1 promotion en 3e ligue pour la deuxième équipe féminine, 2 maintiens en 2e ligue qui est la plus haute ligue régionale avant la ligue nationale. Le club peut également s'appuyer sur un mouvement junior bien fourni. La formation porte ses fruits avec notamment la sélection de Thibaud Haarpaintner et Anthony Favre au Championnat suisse junior avec le LUC. Du côté des filles, Emma Haarpaintner et Ana Silveiredo ont participé aux sélections pour rejoindre la Sélection de l'association régionale (SAR) pour le Canton de Vaud.