Médaille d’or pour Florence Bertrand

Une première participation au championnat suisse couronnée de succès avec l’obtention du titre de championne suisse pour la cavalière de la ferme équestre du Platon !

En effet, Florence Bertrand est montée sur la première marche du podium au terme d’une CEI** (course d’endurance internationale de 120 km). Elle partage évidemment cette victoire avec son pur sang arabe, la jument Lipstik de Fignols, avec laquelle elle s’entraîne depuis 2014. Pour des raisons pratiques, le championnat suisse s’est déroulé à Wimmenau en Alsace, le 31 août dernier lors du concours international. Quatre nations y était représentées : la France, la Belgique, l’Allemagne et la Suisse. Au départ de cette discipline, 10 cavaliers, dont 6 suisses.

Bien que les conditions aient été particulièrement difficiles, avec une température de 34°C et un parcours à plusieurs boucles sur un dénivelé positif de 2200 m, la cavalière et son cheval ont rapidement pris la tête et parcouru les 122 km avec une vitesse moyenne de 15.3 km/h. Le duo a ainsi pu terminer la course en à peine 8 heures et prendre 50 minutes d’avance sur les seconds et près de 2 heures sur les troisièmes. Il ne s’agit pourtant pas que de courir vite, cette discipline demande une parfaite connaissance de son cheval et Florence Bertrand a su préserver la santé de son compagnon de course et faire valider les contrôles de santé à chaque boucle. La nouvelle championne d’endurance devient donc la première cavalière romande à remporter ce titre. Elle fait également un doublé en remportant la course internationale devant une autre Suissesse. Les autres candidats n’ont pas terminé la course.

Florence est dès lors très sollicitée par la Fédération suisse d’équitation. Mais un peu fatiguée par une saison intense elle souhaite terminer l’année avec sa seconde jument Badriya qu’elle espère qualifier lors d’une première CEI**. Quant à Lipstik de Fignols, actuellement au repos pendant plusieurs mois, elle reprendra l’entraînement l’an prochain pour tenter une CEI*** de 160 km.

En parallèle, les randonnées de la ferme équestre, qui s’adressent aux cavaliers, débutants comme confirmés dès six ans, prospèrent avec beaucoup de succès.