Mauborget, une petite station de ski très prisée

Les deux derniers week-ends ont été fastes pour la société du téleski et télébob de la localité car, privés de neige depuis trop longtemps, les fans de sports d’hiver se sont précipités sur le Balcon du Jura, notamment à Mauborget.

De plus, ce samedi 21 janvier a vu se dérouler la traditionnelle compétition des 12 heures de ski. Par un temps somptueux ce sont dix-huit personnes, essentiellement des enfants et adolescents, certains accompagnés de leurs parents, qui se sont élancés à partir de 10h pour cette compétition programmée jusqu’à 22h. Chacun était muni d’une carte à faire perforer à chaque passage, le gagnant étant celui qui avait le plus de « petits trous » à son actif !

Préparation de la piste

Au vu du manque de neige, dès vendredi soir déjà, une équipe de bénévoles, emmenés par Sven Matthey, président de la Société du ski-lift et Olivier Roulet, président des Amis du Téléski et Télébob, ont effectué un gros travail d’enneigement de la piste. La matière première, qu’il a fallu aller chercher à trois endroits différents, a été charriée par tracteurs et engins agricoles, puis déversée aux endroits stratégiques, avant d’être travaillée grâce à la dameuse. Cette équipe dévouée et motivée a fait des miracles puisque samedi matin, c’était un vrai boulevard qui s’offrait aux concurrents, ainsi qu’à tous ceux qui avaient fait le déplacement afin de profiter des bonnes conditions, ce qui leur a permis de vivre une belle journée face aux Alpes et à la mer de brouillard toujours aussi tenace !

Rallye à ski

Pour compléter cette journée conviviale, un rallye à ski avait été mis sur pied, destiné non seulement aux participants des 12H, mais également aux skieurs et snowborders désireux de s’amuser et de tester leur équilibre au cours des différentes épreuves proposées.

C’est ainsi que les Œufski, le Gymkaski et la noce à Tomski ont remporté un franc succès, sans compter le Questaski et le

Questabob, épreuves plus cérébrales qui ont obligé parfois les concurrents à se tourner vers leurs aînés pour glâner quelques réponses... Et pour finir, deux énigmes à résoudre sous forme de charades. L’imagination et l’humour mis dans la préparation de ces épreuves ont enthousiasmé petits et grands.

Partie gustative

Pour nourrir tout ce monde, les organisateurs avaient installé un grill et ce ne sont pas moins d’une huitantaine de saucisses qui ont régalé chacune et chacun, sans compter les plats simples et délicieux préparés par Ueli, le tenancier de la Buvette du téléski, dont les gâteaux à la crème sont une vraie merveille… oui, oui j’ai testé ! De plus, manger au soleil sur la terrasse, après les froids sibériens de ces dernières semaines, était un cadeau inespéré !

Durant la soirée, tout en attendant les valeureux concurrents, ce sont les fondues qui ont eu la cote, dégustées dans une chaude ambiance, pendant que le même groupe de bénévoles mettaient en route le canon à neige prêté par Benoît Thévenaz et l’équipe des Rogneux, afin de parer à l’usure de la piste, pour être à même d’accueillir à nouveau une foule de skieurs dimanche puis les enfants des écoles d’Yverdon et d’ailleurs pendant ces prochaines semaines.

Dès 22h30, l’excitation était à son comble au moment de la proclamation des résultats et la soirée s’est poursuivie jusqu’à une heure tardive...

À noter que la dynamique équipe du téleski et des Amis organisera une descente aux flambeaux le samedi 11 février, elle sera précédée dans l’après-midi d’un Ski-test avec la Maison Stöckli skis.