Mauborget : Claude Roulet conserve la syndicature

Suite aux démissions de Josette Jau et José Felchlin, deux postes étaient à repourvoir à la municipalité. Deux tours ont été nécessaire pour compléter l'effectif des 5 personnes réglementaires.

Au premier tour, avec 103 électeurs inscrits et 76 bulletins valables, force est de constater que la population du village s'est mobilisée pour ces élections.

Avec une majorité requise de 39 voix, Christian Adler a obtenu 58 voix, Claude Roulet 50 et Stéphane Roulet 52. D'autres personnes ont obtenu un nombre plus ou moins important de voix, dont Guy Labarraque qui, avec 24 suffrages pouvait également prétendre à rejoindre la municipalité.

Au deuxième tour, 49 personnes seulement ont participé à la suite de l'élection et ont élu avec un score de 46 voix chacun, Guy Labarraque et Sven Matthey-de-l'Etang.

Restait à élire le syndic et là, surprise, Claude Roulet, syndic depuis 15 ans et municipal depuis 45 ans, a vu Christian Adler déposer sa candidature afin de remplir cette tâche exigeante et variée. Mais avec 55 bulletins valables et une majorité de 29 voix, Claude Roulet a été plébiscité avec 30 voix, alors que Christian Adler en obtenait 23.

Avec un syndic rompu à l'exercice de l'administration d'une commune, Stéphane Roulet, municipal depuis 20 ans et Sven Matthey de l'Etang depuis 12 ans, les nouveaux venus vont bénéficier de l'expérience de ces trois personnes, tout en apportant des idées nouvelles et une vision des choses quelque peu différente... dans le respect de tout le travail effectué jusqu'à maintenant.