Mauborget célèbre Noël en musique

Comme à l’accoutumée, la chapelle du village a accueilli une foule nombreuse venue assister à la célébration de Noël, des gens arrivés de tout le Balcon du Jura afin de vivre cette soirée chaleureuse et de retrouver des amis à l’issue de la cérémonie.

Emmené par la diacre Thérèse Aubert, ce moment de partage a vu se succéder de nombreux musiciens, en effet le déroulement de la soirée a permis de mettre en valeur les talents des petits et des grands. En ouverture, c’est Jeremy Bron qui a régalé l’assemblée d’un morceau de cornemuse bien apprécié, puis, durant l’allumage du sapin, les juniors de l’Anémone de Bullet ont interprété De joyeuse humeur, une pièce pleine de vivacité qui a donné le ton de la soirée.

Un programme inédit et enchanteur

Depuis le début de novembre, la chorale des Botéquets (surnom donné aux habitants de Mauborget), formée de personnes du village ainsi que de chanteurs des localités alentour, a répété chaque semaine afin de présenter des musiques de circonstance, adressant également un clin d’œil à notre Jura. Ce fut un réel plaisir pour les participants à cette chorale « d’occasion » de se rencontrer pour chanter Noël et fraterniser en toute simplicité. Après les Mille colombes, de Mireille Mathieu, le chœur a interprété Que l’on chante qu’on s’apprête, tiré des nombreux Christmas Carols, venus d’Outre-Manche, célébrant Noël de façon légère et joyeuse. Du groupe Alain Morisod, C’est Noël, paroles d’espoir afin que la paix règne sur Terre pour l’éternité... Toutes ces musiques étaient agréablement accompagnées à l’orgue par Susanne Labarraque, habitant également Mauborget.

Les productions des enfants

Après le conte du petit berger narré par Thérèse Aubert, c’est Elin qui a charmé les auditeurs, faisant chanter sa harpe avec délicatesse et vivacité en interprétant Amélie, une pièce tirée du film Amélie Poulin. Les enfants avaient également préparé des chants, avec l’aide de quelques mamans, ainsi ils ont interprété On écrit sur les murs les noms de ceux qu’on aime, chanson dont le long texte a été bien maîtrisé par ces jeunes chanteurs, puis Une fleur m’a dit aujourd’hui c’est Noël, et enfin Vive le vent, accompagné du chœur des adultes.

À leur tour, les seniors de l’Anémone ont interprété deux pièces, avant qu’Alexis, un tout jeune accordéoniste, joue en soliste Hänschen klein.

Avant la bénédiction, Voici Noël, accompagné à l’orgue, a été chanté par toute l’assemblée et Lucky Luke, une mélodie entraînante jouée par les musiciens de l’Anémone a mis fin à la célébration.

Comme chaque année, le Père Noël s’est arrêté à Mauborget, portant une hotte emplie de cornets bien garnis destinés aux enfants. En remerciement, ces derniers ont, à tour de rôle, présenté un poème écrit pour la circonstance par Annick Gander. Ce texte est à découvrir dans l’encadré.

Une sympathique verrée offerte par la Commune, et agrémentée de délicieuses gourmandises faites maison, a mis fin à cette célébration, permettant un moment de rencontre convivial entre habitants du Balcon du Jura.