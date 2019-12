Magie et émerveillement de Noël

Le 23 décembre, la chapelle était bondée pour la célébration de Noël, gens du village et gens d’ailleurs, tous ont été conquis par la prestation des enfants et la joie communicative qu’ils ont su répandre autour d’eux.

On pourrait parler de première mondiale, non le mot n’est pas trop fort ! En effet, sous l’égide de Jacqueline, Hélène, Malika et Frédéric, le fil rouge de la soirée a été créé de toutes pièces, les dialogues alternant avec le récit de la nativité, ce dernier émaillé d’interventions récitées, jouées ou chantées par ces jeunes tellement motivés… cette célébration a été un moment de pur bonheur pour tous.

Et mieux encore, les enfants ont créé une magnifique crèche originale, chacun s’est appliqué à donner vie aux personnages et aux animaux de l’étable, sans oublier les rois mages, l’ange et le roi Hérode, tout ça avec des bûches de bois grimées et habillées avec goût, démontrant une créativité extraordinaire de la part des plus jeunes !

Et tout au long de la soirée, le Père Noël, que les enfants sont allés chercher au début de la célébration, a gratifié les acteurs d’un soir de ses compliments et encouragements !

Une surprise attendait les participants, quelques chants interprétés par le club de Yodleurs du Val de Ruz, invités par Anita, une habitante de Mauborget, qui s’est jointe à eux depuis quelques années.

Puis les enfants ont sollicité le syndic, Claude Roulet, afin qu’il adresse quelques mots à l’assemblée : « Cette soirée annuelle fait partie de ces moments privilégiés, si riches et indispensables, qui permettent de resserrer les liens entre nous tous. Dans le tumulte du monde et des crises dont les médias ne cessent de nous abreuver, il est des moments de partage importants, dont la fête de ce soir fait partie. Être et vivre ensemble, c’est le fondement même de toute société ». Puis l’orateur poursuit en remerciant la nombreuse assemblée présente pour cette célébration, ainsi que les personnes qui ont contribué à la préparation de la soirée, ajoutant qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis et les douleurs pour laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance.

Pour terminer en beauté la soirée, le Père Noël a distribué aux enfants des cornets bien garnis en leur posant moult questions au sujet de leur comportement au long de l’année…

Une verrée conviviale a mis fin à cette fête de Noël inédite.