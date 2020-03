L’heure du bilan et du passage de témoin

Le Comité d’organisation de l’évènement « Snowscoot, l’esprit de Lausanne 2020 » dresse un bilan positif un mois après la fin des festivités. Le budget a été respecté et le cahier des charges est considéré comme rempli. Le Comité passe le témoin à Impulsion Swiss Team Snowscoot à qui appartient désormais la mission de créer une fédération helvétique de ce sport de glisse.

« En 2017, les autorités de Sainte-Croix, Bullet ainsi que l’Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV), nous ont confié une misson : faire rayonner la station avant, pendant et après les JOJ2020, participer activement aux JOJ et positionner la station à l’échelle du tourisme cantonal. Nous considérons que ces points ont été atteints », se réjouit Laurent Brovarone, président du Comité d’organisation.

La déception de ne pas avoir eu de compétition officielle passée, le Balcon du Jura vaudois, sous l’impulsion de ses autorités et en particulier de Franklin Thévenaz, a décidé d’exister sur la carte durant les JOJ2020. Le directeur général de la manifestation, Ian Logan, a été approché. Il a suggéré de présenter un sport de démonstration. Le choix s’est porté sur le snowscoot, sport encore peu connu du public. L’aventure pouvait commencer.

Un comité d’organisation local est mis sur pied. Il a trois ans pour préparer un évènement permettant d’atteindre les objectifs fixés. On lui octroie un budget de 80’000 francs pour l’ensemble des festivités. En 2018, un premier évènement est organisé avec quelques démonstrations. En 2019, les choix s’affinent. La manifestation prend de l’ampleur et fait office de répétition générale. « Un seul regret pour l’année dernière, c’est le manque de participation du public local malgré un programme qui nous paraissait alléchant », souligne le président. « Cela nous a fait prendre conscience que nous devions améliorer notre communication », ajoute-t-il.

Si la manifestation 2019 rencontre un intérêt mesuré, elle permet notamment d’arrêter le choix du site, soit le bas de l’ancienne piste éclairée des Rasses, à proximité immédiate de la colonie des Écureuils.

Une météo capricieuse

Véritable feuilleton de l’hiver, le manque de neige n’a pas fait exception pour les évènements en lien avec le snowscoot prévus du 15 au 21 janvier derniers. « Nous avons assez mal dormi les jours avant, je dois l’avouer », sourit aujourd’hui Laurent Brovarone. Une séance de crise est organisée avec les autorités communales et les divers partenaires. « Grâce à un travail extraordinaire de toutes et tous nous avons pu aller chercher suffisamment de neige pour assurer le minimum », apprécie le président.

Si les épreuves de slalom parallèle et le snowpark n’ont pas pu être mis sur pied, ce ne sont pas moins de mille initiations, le plus jeune initié avait 3 ans, le plus expérimenté 78, qui ont été réalisées durant les sept jours de fête. Seul petit regret, le manque de participation des JOJ2020. « Nous n’avons pas eu, notamment, la visite des ambassadeurs promis », regrette Laurent Brovarone. La venue de la flamme olympique à Sainte-Croix et de la mascotte « Yodli » atténue quelque peu cette déception.

Le budget a en outre été respecté puisque les dépenses, sur les trois ans, atteignent quelque 76’000 francs. « Nous avons pu nous appuyer sur des partenaires solides de la région mais également de Suisse, de France et d’Italie. Ils sont venus non seulement avec leurs expériences et compétences mais aussi avec près de huitante snowscoots. Nous avons d’ailleurs tissé des liens étroits avec la fédération italienne de ce sport. L’engouement a été formidable notamment chez les élèves des écoles. Le samedi soir la cantine a fait le plein pour le concert d’Aftermidnight. Pour nous la mission est accomplie », conclut le président.

La manifestation a eu un rayonnement médiatique intéressant, que ce soit dans la région mais également outre-Sarine. Un fait que Véronique Duvoisin, municipale de Bullet et Cédric Roten, syndic sainte-crix, n’ont pas manqué de relever. Ils ont également souligné qu’ils se réjouissent de la suite avec le projet de création d’une fédération suisse de Snowscoot (voir ci-dessous).

Fédération suisse : objectif 2026

Le Comité des JOJ2020 a passé le témoin à Impulsion Swiss Team Snowscoot (ISTS) pour la création d’une fédération suisse de la discipline. « Nous aimerions que le siège soit ici. Cela nous paraîtrait un juste retour des choses en regard de ce que la région a investi ces dernières années pour la promotion de notre sport », déclare Olivier Chabloz, responsable marketing du team. « Nous avons pris contact avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) pour connaître la procédure à suivre », explique-t-il. « Nous aimerions être prêts pour les JO de Cortina d’Ampezzo en 2026. Ce serait l’occasion de collaborer avec nos amis de la fédération italienne et de présenter notre sport et notre fédération à cette occasion-là. On va y arriver », assure-t-il.

ISTS est d’ailleurs également en contact avec la Fédération française de la discipline. « Nous pourrions organiser des événements européens voire imaginer créer une fédération internationale », complète le rider.

Vous l’aurez compris, le team a de la suite dans les idées. ISTS s’est créé il y a quelques mois. Ce sont ses membres qui ont assuré la partie « opérationnelle » de l’évènement du mois de janvier dernier. Ils ont également réalisé des initiations à Morgins il y a quelques semaines. Ils remettent le couvert, en compagnie de Trottineige Rider, aux Rasses les 7 et 8 mars prochains de 9h à 16h30. Si cette fois-ci les initiations ne seront pas gratuites, le tarif reste modique puisqu’il faut compter 5.- la demi-heure moniteur et snowscoot compris.