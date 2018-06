Les Sainte-Crix sont promus en troisième ligue

Ça y est c’est fait ! Suite à son succès contre Bashkimi Vevey, la première équipe du FC Sainte-Croix-La Sagne est promue en troisième ligue.

Devant plus de 250 spectateurs, la formation du président Philippe Badoux n’a pas laissé traîner les choses trop longtemps puisqu’après 18 minutes de jeu seulement, le gardien veveysan avait déjà été rechercher trois fois le ballon au fond de ses filets. Jérémy Silveiredo ouvrait la marque à la 7e minute.

Cinq minutes plus tard, il doublait la mise en coupant au premier poteau un centre d’Andreas Frey. Fait important à la 14e, puisque Arnaud Gschwind commettait une faute sur un adversaire qui allait envoyer les deux joueurs à l’hôpital. La perte de son meneur de jeu aurait pu mettre l’équipe en difficulté, mais la solidarité a fonctionné et son remplaçant, Diego Vanetta s’est montré à la hauteur de la tâche.

D’ailleurs, à la 18e, on assistait au plus beau but du match: un premier centre Théo Jeanmonod était renvoyé par la défense sur…Théo qui recentrait immédiatement au deuxième poteau pour trouver Andreas Frey dont la reprise de volée était parfaite. Les joueurs de Marc Pernoux étaient bien payés puisque sur quatre attaques ils trouvaient à trois reprises le chemin des buts.

Bashkimi réduisait le score à la 23e suite à une erreur défensive. Les visiteurs allaient par la suite poser des problèmes aux Sainte-Crix. Plus agressifs, les Albanais prenaient gentiment la direction des opérations. La pluie faisant son apparition, leur technique allait faire merveille sur le terrain mouillé. Mais les Sainte-Crix ne lâchaient rien et auraient même pu aggraver le score suite à une glissade du gardien (35e), mais Jérémy Silveiredo, trop excentré, ne pouvait redresser suffisamment son tir qui finissait dans le petit filet.

Bashkimi dominait territorialement en deuxième période et on redoutait un deuxième but de leur part. La défense locale tenait le coup et Steeve Tesarik était parfait dans sa cage. Mais nos joueurs se montraient dangereux en contre et sur une percée de Jérémy Silveiredo, ce dernier servait Thibaut Duvoisin qui ne manquait pas la cible (72e). Les visiteurs ne s’avouaient pas vaincus et réduisaient la marque à la 85e. Leurs espoirs furent de courte durée puisqu’une minute plus tard, Thibaut Duvoisin profitait d’une mauvaise sortie du gardien pour asseoir définitivement le succès des siens.

Bravo donc à ce groupe, dirigé par Marc Pernoux et son adjoint Xavier Weyrich, pour cette promotion méritée, obtenue au terme d’une saison en tout point remarquable. Samedi il disputera la dernière rencontre de la saison en recevant les Azzurri d’Yverdon (19h30), qui en cas de victoire pourraient être aussi promu. Mais les « jaune et bleu » voudront finir en beauté, rester invaincu dans leurs finales et remercier leurs fidèles supporters par une victoire. Ces derniers seront sans doute nombreux, car ils voudront faire la fête avec les joueurs.