Les Sainte-Crix champions d’automne

Déplacement périlleux que celui qu’effectuait le leader du groupe, Sainte-Croix, sur le terrain de Saint-Barthélemy, face à un autre prétendant aux finales,

le FC Talent.

Lors des quarante-cinq premières minutes, on a vu deux équipes très tendues et nerveuses, qui avaient de la peine à extérioriser leur jeu. Les joueurs du lieu, sans être supérieurs, allaient se créer les meilleures occasions. Deux énormes chances de but qui auraient pu changer la physionomie de la rencontre, s’ils les avaient concrétisées. La première à la 5e minute, mais l’attaquant seul aux cinq mètres et qui avait les deux tiers du but vide devant lui arrivait à ajuster les bras de Steeve Tesarik qui se trouvait à l’opposé et qui n’en demandait pas tant. La deuxième à la 41e, quand l’ailier gauche, parfaitement démarqué et seul devant le but quasiment vide trouvait le moyen de tirer sur le poteau. Les joueurs du Gros de Vaud avaient sans doute laissé passer leurs chances.

La différence en seconde mi-temps

Après la pause les Sainte-Crix revenaient avec de meilleures intentions. Le ballon circulait mieux et les joueurs étaient plus agressifs. À la 55e, Andreas Frey servait Ytalo Salgado dont le tir trouvait le gardien. 70e Thibaut Duvoisin voyait son tir être renvoyé par la défense sur Kylian Badoux, dont le centre trouvait Jeremy Silveiredo qui remisait pour Andreas Frey, qui avec calme croisait bien son tir et trouvait le petit filet. Les locaux accusaient le coup, ce dont profitait Jérémy Silveiredo pour marquer le deuxième, deux minutes plus tard. On pensait le match joué, mais les maîtres de céans avaient de l’orgueil et revenaient à la marque d’un puissant tir en pivot des vingt mètres en pleine lucarne. Sentant un retour possible, ils poussaient, mais ils se heurtaient à une défense bien organisée qui ne lâchait rien et qui ne paniquait pas. Les « jaunes et bleus » trouvaient alors des espaces pour porter l’estocade, ce qu’ils allaient réaliser quand Jeremy Silveiredo démarquait son compère de l’attaque Andreas Frey qui manque rarement devant le gardien (84e).

Par ce succès, les joueurs de l’entraîneur Marc Pernoux sont champions d’automne avec deux points d’avance sur les Azzurri d’Yverdon et six sur le troisième Yvonand. Ils ont réalisé une première partie de saison, qui aurait pu être parfaite, s’ils n’avaient pas concédé trois matches nuls. Dommage, mais ne faisons tout de même pas la fine bouche, ils ont réalisé un excellent premier tour et poursuivent leur invincibilité en championnat qui dure depuis le 9 octobre 2016, date de leur dernier revers contre le Centre Portugais d’Yverdon, soit 26 rencontres sans avoir connu la défaite. Il faut le faire ! Ça montre les capacités et le caractère de cette jeune équipe, qui a un très fort esprit de camaraderie et encore une certaine marge de progression. Nous les retrouverons donc avec plaisir au printemps pour un deuxième tour qui sera très, très intéressant.