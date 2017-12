Les mondes fantastiques du Château

Après des mois de répétition, la gym du Château a présenté sa soirée annuelle au public vendredi et samedi derniers à la salle communale. Pour cette édition, les gymnastes nous ont emmenés à travers des mondes fantastiques. Les plus petits jusqu’aux plus grands ont vraiment pris du plaisir à se produire sur scène, à en croire leurs sourires et leurs regards complices !

La salle ne cesse de se remplir, les lumières s’éteignent et le nouveau président Cédric Baumer remercie un à un les moniteurs bénévoles qui œuvrent sans relâche pour faire vivre la société.

Le spectacle commence par de tout jeunes Fées clochettes et Peter Pan dans leur ballet au pays imaginaire avec obstacles et sauts. Les groupes se succèdent, présentant un ballet par catégorie. Les féminines jouent les chasseuses de fantômes avec leurs aspirateurs sur la bande son des Ghostbusters. Les jeunes filles des 11-16 ans endossent le costume des Men in Black, pour finir en aliens fluorescents, une prestation rythmée et bissée par un public conquis. Les mamans et les plus petits s’amusent sur Alice au Pays des Merveilles. Le groupe des agrès joue les hobbits volants avec leurs sauts en trampoline.

Les dames sont méconnaissables en Casper le fantôme sur le swinguant « Walk of life » des Dire Straits. Les 7-10 dansent et rugissent sur le thème du Livre de la Jungle et les actifs reviennent pour un magnifique final, commençant doucement avec les Avatars qui traversent la salle munis de leurs lumières bleutées... les soldats arrivent, les prestations rythmées s’enchaînent et finissent sous un tonnerre d’applaudissements ! Avec ce groupe de jeunes actifs motivés et complices, la relève est bien assurée ! Tous les gymnastes reviennent pour saluer le public en rythme et avec le sourire ! Le Président relate les performances des membres de son équipe aux différents concours, ainsi que les excellents résultats de Loïc Gasch en saut en hauteur, qui s’est qualifié pour les championnats d’Europe à Berlin en 2018 avec un saut de 2.26m.

N’oublions pas de saluer Bastian Weyrich et ses acolytes qui, entre les représentations, ont démontré que ce n’est pas une mince affaire de trouver des gags pour les soirées de gym ! Le meilleur moment, sans aucun doute, a été celui où quatre personnes du public sont conviées à monter sur scène pour une démonstration de zumba !

« Derrière les fagots ! »

En deuxième partie de soirée, les dix acteurs d’un soir ont fait rire le public avec la pièce « Derrière les fagots » mise en scène par Luigi Arrigoni. Une succession de rebondissements pour un couple d’Yverdonnois (Murielle Schlaubitz et Bastian Weyrich) invités un à goûter-spectacle à la ferme chez les parents (Laurence Valloton et Alexandre Schlaubitz) du fiancé (Frédéric Penseyres) de leur fille (Estelle Penseyres), qui habitent près de L’Auberson.

Les situations chaotiques s’enchaînent lors du dîner avec des visiteurs imprévus. Le maire (Sébastien Arrigoni) qui vient recruter la maîtresse de maison pour les prochaines élections. Le curé (Pascal Cruchaud) et le facteur gay (Sylvain Frey) s’en mêlent... L’amie d’enfance du fiancé (Sandrine Nunes) devient trop entreprenante... Courses poursuites fusil en main, règlements de comptes, tout ça en est trop pour le pauvre Yverdonnois qui boit pour oublier !

Ce n’est qu’à la fin que les invités comprennent, tout comme le public d’ailleurs, que le spectacle en question a commencé depuis leur arrivée à la ferme. La meilleure amie n’est autre que la sœur du fiancé et il n’y a pas plus de maire, de curé, que de facteur gay ! Tous ont joué un rôle, une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre ! Magnifique interprétation par les membres de la société qui ont offert un jeu de rôles d’une grande qualité et qui a permis au public de finir cette soirée avec de bons éclats de rire !