Une belle cuvée !

La 48e édition de la Mara présente un bilan des plus positifs, avec un record de participation pulvérisé sur les courses de skating et la meilleure affluence des années post 2000 pour l'ensemble du week-end, sans oublier une météo meilleure que prévu et un soleil radieux pour le départ du classique.

Samedi, la journée a été marquée par la présence d'Anouk Faivre-Picon, la Pontissalienne de retour des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Elle a pris beaucoup de plaisir sur le parcours du 25 km qu'elle connaissait à l'entraînement, mais pas en compétition. Elle a bien entendu survolé la course des femmes en terminant 3e au classement scratch. A l'arrivée, elle a exprimé son plaisir de pouvoir faire une compétition à deux pas de chez elle. Pour la course masculine, l'ancien champion de suisse juniors du 1500 m Maël Bohren (SC Bex) a remporté brillamment la course. Il peut voir son avenir dans le monde du ski nordique avec confiance, lui qui a dû renoncer à pratiquer l'athlétisme en raison d'un problème au pied. Seul petit bémol lors de cette belle journée : le manque de place pour la distribution des dossards, qui a obligé les organisateurs à judicieusement reculer le départ de 10 minutes. L'équipe de distribution a bien réagi en modifiant le mode de faire pour le dimanche, où tout est rentré dans l'ordre. Bravo à cette équipe !

Dimanche matin, conditions de rêve pour les trois cents concurrents qui ont eu le privilège de pouvoir skier sur des traces quasi parfaites, mais il faut admettre que la course a été rendue difficile de par la difficulté à trouver la bonne mixture sous les skis. Ce n'est pas le quatuor de tête qui nous contredira, car ils ont fait la course en accordéon pour terminer dans un mouchoir. Finalement Bogdanov, le Russe de Lausanne, a trouvé la bonne solution en faisant le parcours en poussée sans fart ; il remporte ainsi sa deuxième victoire à la Mara. Il précède le leader de la Swiss Loppet Reto Hammer et un habitué du podium, le Vosgien Guillaume Lalevée aussi à l'aise sur les skis qu'à l'heure de l'interview.

Pour ce qui est des régionaux, on peut saluer les performances de Didier Kohler et Armin Bohren (Sainte-Croix - 84 ans) qui se sont alignés sur la Maxi-Mara (25 km skating et 42 km classique). Coup de chapeau à Jim Breitler de L'Auberson, un jeune prometteur, qui se classe neuvième sur cent concurrents dans le 12 km libre du samedi. On peut aussi constater l'augmentation de la participation régionale et celle du SC les Fourgs, très dynamique pour la formation des jeunes. Autre point à relever : la satisfaction des coureurs découvrant le parcours mythique des 42 km très vallonné, avec un traçage de qualité et un dénivelé de plus de 850 m.

Félicitations à toute l'équipe d'organisation qui a fourni une copie quasi parfaite dans tous les secteurs : accueil chaleureux à la colonie de Payerne et lors des ravitaillements, nombreux transports assurés par l'équipe de balisage de Romain Previtali, efficacité des membres du SC Chasseron pour préparer la zone d'arrivée et organiser la Mini-Mara, actualisation quotidienne du site internet par le caissier Roger Charlet et j'en oublie certainement ! Vous pouvez également admirer de belles images de la Mara sur le site du Nordic Magazine et sur celui de la Mara (www.ski-mara.ch).

Tous les feux sont donc au vert pour la 50e Mara qui aura lieu en 2020, année des Jeux Olympiques de la Jeunesse. À noter que nous reviendrons dans une prochaine édition sur la Mini-Mara, la course des familles et le Trophée Entreprise.