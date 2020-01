Les joies du ski nordique

Lorsque Jean-Michel Junod décrit son sport et son club, il parle d’abord de plaisir car pour le Ski-Club Chasseron le plaisir du ski de fond vient bien avant l’esprit de compétition.

Le Ski-Club Chasseron est une société discrète, mais qui n’a jamais craint le défilement des années, et ce depuis le 1er février 1910. Le Ski-Club compte actuellement une soixantaine de membres, dont quinze actifs réguliers, un chiffre plutôt constant. Bien que le club œuvre beaucoup en faveur des juniors, principalement par l’organisation de courses qui leur sont destinées, c’est pourtant dans cette catégorie d’âges que la constante n’est pas aussi régulière, les jeunes arrivant et repartant par vagues. C’est pourquoi les entraînements juniors se sont parfois interrompus durant quelques années. Depuis leur reprise l’an dernier, six moniteurs sont aptes à accueillir les enfants dès sept ans lors des entraînements du samedi après-midi, et ce dès que la neige sera là en suffisance. Si leurs emplois du temps le leur permet, les membres du Ski-Club sont également désireux d’apporter leur soutien aux après-midi sportifs donnés par les écoles.

En 2012, la société a pu organiser les championnats suisses de Biathlon. Les pistes de L’Auberson ont ainsi vu se dérouler une manche de la RWS Kidz-Trophy de biathlon, ainsi qu’une manche de l’Helvetia Nordic Tour de ski de fond.

Du côté des adultes, les entraînements se déroulent en salle dès septembre, sous forme de circuits training, renforcement musculaire et stretching. Des sorties en Nordic walking sont également possibles durant les beaux jours. Et bien que ce soit un sport individuel, les membres ont beaucoup de plaisir à se retrouver sur les pistes dès l’arrivée de la neige, avec l’aide bienvenue du GSFR (Groupement des skieurs de fonds des Rasses) qui gère le traçage des pistes.

Bien que le Ski-Club Chasseron ne soit pas très compétitif, il inscrit toutefois chaque année une équipe aux Championnats Romands disputés sur un week-end ; le samedi en courses individuelles et le dimanche en relais, en discipline « classic » ou « skating ». «Toutefois, les membres souhaitant participer à d’autres compétitions peuvent évidemment le faire en individuel», souligne Jean-Michel Junod.

Leurs compétences au service de la MARA

Depuis la première édition, le Ski-Club Chasseron apporte chaque année un soutien technique au célèbre marathon des Rasses « la MARA », notamment par l’organisation de la mini-Mara. Une course qui s’adresse aux jeunes de cinq à douze ans pour un parcours de 500 mètres à deux kilomètres. En 2020, pour le 50e de la Mara, ce sera la finale de la Kids Nordic Tour.

Informations pratiques : contact : junodje@hotmail.com 078 809 54 66 ; entraînements adultes : lundis de 18h à 19h à la grande salle de Bullet ; cotisations membre Swiss-ski CHF 60.-, membre-ami 20.-, gratuit jusqu’à 16 ans.