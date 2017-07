L’élite nationale de motocross à Bullet

Durant le deuxième week-end du mois de juillet, la septième Charity Race a attiré de nombreux amoureux de motocross autour du circuit des Rogneux, où se sont affrontés pour la neuvième manche du championnat suisse les meilleurs pilotes nationaux.

Les organisateurs sont rassurés, le soleil est au rendez-vous pour accueillir pilotes émérites et spectateurs autour d’une compétition qui s’est élevée parmi les plus renommées du pays. L’enjeu est de taille puisque les bénéfices réalisés sont entièrement reversés à la recherche scientifique, afin d’améliorer les conditions de vie des personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, Benoît Thévenaz, en étroite collaboration avec Gérald Auberson, architecte spécialisé dans les circuits de cross, n’a pas ménagé ses efforts afin de rendre la piste Bullatonne spectaculaire, favorisant les dépassements et les changements de trajectoires, sur laquelle les « riders » ont effectué une course pleine de rebondissements.

Deux cents motards sur la ligne de départ

Samedi, les quatre catégories MX, MX PRO, MX TOP et Minis se sont succédé en essais libres lors des MX Angora Serie’s qui ont donné le coup d’envoi pétaradant et réussi de l’événement.

Les puissants moteurs de cylindrées 250 et 450 cm3 ont résonné au pied du Chasseron le dimanche, preuve de la présence très attendue de quelques personnalités emblématiques de la discipline au niveau suisse. Killian Auberson décroche la première place de sa catégorie, le jeune pilote d’Epautheyres ayant acquis une forte expérience au Championnat Américain de supercross. Le public, aux abords du circuit, retient son souffle : « il ne roule pas, il vole ! ». Benoît Thévenaz a également pu compter sur la participation exceptionnelle de Valentin Guillod, engagé en championnat du monde MXGP, fier représentant du team Honda Assomotor, qui remporte avec aisance la MX Open devant le français Jason Clermont, lui aussi venu aux Rogneux spécialement pour la Charity Race.

Il n’en fallait pas plus pour presser les fans vers le stand des dédicaces et tenter de gagner les lots de tombola judicieusement sélectionnés par les motocyclistes et appréciés par les plus mordus de ce sport !