Le visage du futur musée unique se dessine

Le lauréat du concours d’architecture lancé par le comité de pilotage du regroupement des trois musées a été présenté mardi. Le bureau LVPH de Pampigny avec son projet « MICS » a remporté les suffrages au terme de la procédure de sélection. Le cabinet d’architecte prend le pari de regrouper les trois collections des musées régionaux sous le seul toit du bâtiment du CIMA grâce au concept de Schaudepot.

« Nous avons été séduits par l’idée de développement durable offert par ce projet, puisqu’il laisse la possibilité de créer un bâtiment à l’avenir si le besoin s’en faisait sentir. Le fait d’éviter une construction nouvelle nous permettra également de mettre plus d’énergie et de moyens dans la muséographie », se réjouit l’architecte lausannois Bernard Zurbuchen, organisateur du concours. Le projet présenté par le bureau LVPH était le seul à ne pas utiliser la possibilité offerte par le concours de construire un bâtiment annexe ou d’étendre le bâtiment existant à l’est.

Cette proposition a fait mouche puisqu’elle a été plébiscitée par l’unanimité du collège d’experts à l’issue de la procédure du concours. Un crédit de 180’000 francs pour l’organisation de ce dernier avait été octroyé par le Conseil communal sainte-crix en juin 2017. Dix-neuf candidats ont répondu à l’appel en janvier. Six d’entre eux ont été choisis par un collège d’experts, composé des membres du groupe de travail « Construction » du comité de pilotage et de cinq architectes. « Nous avons sélectionné les bureaux qui pouvaient s’appuyer sur une certaine expérience de projets similaires », explique Bernard Zurbuchen. Les six sélectionnés ont eu deux mois pour présenter et défendre un premier concept. Deux d’entre eux ont passé cette seconde étape. Ils ont pu affiner leur proposition suite aux recommandations du collège d’experts pour finalement la défendre le 7 juin. LVPH a remporté la mise.

« Schaudepot » ou l’astuce « deux en un »

Le bureau du Pied du Jura a pris l’option de contourner la contrainte du stockage des nombreuses pièces qui composent les collections des trois musées. « Plutôt que de les cacher, nous avons pris le parti de les présenter aux visiteurs sur des étagères murales. Ces dernières serviront notamment à créer les différents espaces du musée », explique Laurent Vuilleumier, co-responsable du bureau lauréat. Ce concept est déjà visible dans quelques musées suisses-alémaniques.

Le projet du bureau LVPH offre également des espaces de visite libre qui permettent la cohabitation avec les visites guidées. « Nous avons fait le choix de continuer de les proposer car les pièces doivent être manipulées avec précaution », explique Rachel Gueissaz, membre du collège d’experts. « Il fallait dès lors trouver des options pour gérer ces différents flux de personnes. Les scénarios de visites simultanées proposés par ce projet correspondent à nos besoins », assure-t-elle. Le Comité de pilotage espère inaugurer le musée unique, dont le nom reste à trouver, en 2021.