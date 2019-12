Le son d’une pensée à travers le temps et l’espace

Le dimanche 8 décembre, le Concert de l’Avent s’est déroulé au temple de Sainte-Croix. Pour le deuxième dimanche de l’Avent, l’allumage de deux bougies s’est accompagné d’un événement étincelant au rythme doux qui caractérise la période de Noël.

Quelques branches vertes de sapin, couleur de l’espoir. Deux bougies rouges, la teinte de l’amour. L’arrangement à la fois sobre et festif trône sur le rebord de la chaire. L’aspect féerique du décor fait l’écho du programme musical. Sérénité et magie se conjuguent dès l’ouverture. Frédéric Steinhauer, pasteur, allume les deux chandelles. Depuis le balcon du narthex, le son de l’orgue remplit l’espace. Corien de Jong actionne les trois claviers. « Toccata gaelica » met le ton. Cette composition contemporaine écrite par Hans-André Stamm entremêle la délicate théâtralité et la joie spontanée. Quant aux voix des Yodleurs Edelweiss, elles consolident l’unité de différents univers. L’a capella évoque tantôt des chants grégoriens au cœur d’une chapelle romane tantôt le grand air des pâturages où les cheptels gambadent. En douceur, « Berger debout » de Paul Müller-Egger met ce lien sous-jacent en verve. Ce symbolisme alimente les paroles de Frédéric Steinhauer. Muni d’une lanterne et d’un chapeau, le pasteur se glisse dans la peau de Manu, abréviation d’Emmanuel, un berger de Provence qui guide son troupeau à travers les garrigues. Empruntant l’accent chantant du Midi, il conte son aventure : la recherche d’une brebis égarée puis retrouvée. Ponctuée « Peuchère », expression provençale par excellence, la narration unifie le Sud et le Nord autour d’une même quête.

Les Unions du Balcon

Dotés d’une écharpe blanche naturellement drapée sur leur toge noire, les choristes de l’Union Chorale de Sainte-Croix et Bullet proposent un voyage en chantant Noël. Sous la direction d’Isabelle Jaermann, l’ensemble livre des mélodies tantôt soutenues tantôt valsantes. L’une, « Vite vite courons vite... », est de tradition tchèque. L’autre, « Les bergers à Bethléem », est d’origine polonaise. Le répertoire translate l’universalité géographique de l’atmosphère chaleureuse de cette période de l’année. Accompagnés de l’Union Instrumentale de Sainte-Croix, ils interprètent trois morceaux dont les paroles du Psaume 95 mises en musique par Alexandre Gretchaninoff. Ce choix dépeint la riche histoire culturelle de la célébration. Conduits par Loïc Sébile, les musiciens renforcent la magie des fêtes. « Gulliver Travel » de Bert Appermont évoque la gaieté des guirlandes et le grouillement dans le monde imaginaire des lutins. Le classique américain « Christmas Swing » renvoie à des images contemporaines où la neige, les rennes au nez rouge et les sourires se mélangent.

Pour clôturer le concert qui donne corps à et diffuse pleinement l’esprit de Noël, c’est le public qui est invité à chantonner « Voici Noël ». Le rythme fut donné par les membres de l’Union Instrumentale. Les nombreux spectateurs se sont adonnés à cœur joie à ce moment de partage.