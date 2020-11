Le projet entre dans une phase importante

La commune de Sainte-Croix met à l’enquête le projet de salle de gymnastique de la Gare depuis samedi.

« Si tout se passe bien, nous devrions donner les premiers coups de pioche en août prochain », annonce Jean-François Gander, chef du service de l’urbanisme et des bâtiments de la commune de Sainte-Croix. Mais avant d’en arriver là, le projet va connaître encore quelques étapes. À commencer par sa mise à l’enquête. Elle a débuté samedi et est ouverte jusqu’au 20 décembre prochain. Le dossier est consultable au service de l’urbanisme. « Si elle ne rencontre pas d’opposition, nous lancerons l’appel d’offres dès février prochain », ajoute le responsable. Les travaux seront soumis à la Loi sur les marchés publics, une partie des procédures seront sur invitation et les autres seront ouvertes. L’objectif est ensuite de présenter à la séance du Conseil communal de juin 2021 un préavis pour le crédit de construction du bâtiment. Le montant pour cette dernière étape est estimé à 6’675’000 francs. « À plus ou moins 10 % », précise le technicien. « Notre volonté est de présenter un préavis au Conseil avec la majeure partie des offres rentrées afin d’avoir le budget le plus précis possible », ajoute-t-il.

Quelques adaptations

Le projet présenté par le collectif d’architectes lauréat du concours a subi quelques modifications. « La taille des locaux est définie par le Canton. Mais nous avons essayé de réduire les coûts là où c’est possible. Nous avons par exemple abandonné l’idée du bardage en bois sur les vitres. Cet élément aurait été peu pratique à notre altitude et coûteux à l’entretien », souligne Jean-François Gander.

Pour limiter son impact visuel, la salle, on le rappelle, sera semi-enterrée. Un accès par une galerie sera possible directement depuis l’avenue de la Gare. « En effet, en plus des vestiaires, les locaux techniques du bâtiment et de stockage du matériel sont prévus au sous-sol. Ils s’étendent sous le préau et s’arrêtent à quelques mètres de la route. Au vu de sa proximité, nous avons trouvé judicieux de créer un passage qui permettra de faire transiter les gros engins de gymnastique ou tout autre objet volumineux. À la base du projet, l’accès à la salle était uniquement possible depuis le niveau du préau par un escalier et un ascenseur », explique-t-il.

Reliée au collège

Comme le prévoyait le projet initial, le nouveau bâtiment sera relié au collège existant par un couvert. « C’est une obligation de mettre à disposition un espace à l’abri des intempéries dans les préaux. Et cela permettra aux élèves de rejoindre facilement la salle par la porte de la salle de gymnastique actuelle », remarque-t-il. L’extérieur sera également équipé d’un terrain de sport qui doit aller de pair avec ce type de salle. Les locaux utiles pour les psychologues, psychomotriciens et logopédistes scolaires seront accessibles par une entrée indépendante. Ils se situeront à l’étage. « Au rez-de-chaussée, il y aura une galerie pour le public ainsi qu’un espace de 17m2 qui servira de foyer. Il pourrait être utilisé comme petite buvette pour une société qui y organiserait un tournoi sportif », annonce le responsable.

Les autorités ont également prévu d’équiper le toit de 240m2 de panneaux solaires photovoltaïques orientés, évidemment, plein sud. « Ils ne devraient donc pas déranger le voisinage. Ils alimenteront la salle de gym et le collègue de la Gare. Nous pourrons également introduire le surplus dans le réseau », informe le chef de service. La salle de gymnastique devrait être à disposition de ses utilisatrices et utilisateurs à la rentrée d’août 2023.