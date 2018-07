Le pep des notes d’été

Depuis trente-sept ans, la Société Cantonale des Musiques Vaudoises organise un camp d’été. Des jeunes de douze à vingt ans se retrouvent durant deux semaines. D’abord, ils perfectionnent leur compétence en percussion ou en instrument à vent. Puis, la troupe s’adonne à un jeu d’ensemble. Le concept est classique ? Le concert final démontre que la recette ne se démode pas.

Le jeudi 19 juillet, la gaieté a régné au Centre sportif des Champs de la Joux à Sainte-Croix. En présence de la Municipalité, des parents et d’amateurs de musique, les nonante-quatre étudiants ont présenté le résultat de leurs vacances constructives. Cinq ados introduisent les morceaux par un interlude théâtral. De la mime au dialogue, l’humour et la dérision sont mis à l’honneur. Sous la direction de Jean-Christophe Monnier et Serge Gros, la fanfare produit des arrangements étonnants. Les deux premiers airs sont tantôt légers, tantôt poignants. De connotation classique, les partitions sont de la main de compositeurs contemporains : Georges Metzener et Bert Appermont. Après cette introduction subtile, le programme entraîne le public dans l’univers varié de la musique actuelle. Ici, des sons en hommage à l’Orient. Là, des mélodies influencées par la culture populaire de l’Est ou de l’Amérique latine. Rapidement, l’esprit candide du Jazz et du Swing fait surface. Une formation livre un exercice a cappella en onomatopées sans paroles : « Barnyard Boogie » de Chris Crockarell. Perle de la drôlerie pédagogique, elle incarne la convivialité du séjour.

Émue par la prouesse des élèves, une auditrice avoue avoir du mal à rester assise. « C’est si joyeux. Ça donne envie de danser ». Le mouvement spontané des pieds de maints spectateurs a illustré que ce sentiment est partagé. Serge Gros, un des deux directeurs, est manifestement enchanté par de la performance. « Il y a eu une légère baisse d’inscriptions mais le niveau des participants a été plus que prometteur. 2018 a été une belle année », conclut-il. Daniel Guignard, le directeur du camp, se réjouit d’ores et déjà de reposer les valises à Sainte-Croix pour la première quinzaine de juillet 2019.