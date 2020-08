Le français Benoit Paturel s’adjuge la dixième édition de la Charity Race

Les pilotes évoluant dans les épreuves du championnat du monde ont fait la loi aux Rogneux.

Vainqueur de la première manche et second de la deuxième, Benoît Paturel a remporté cette 10e et dernière (?) édition de la Charity Race organisée par Benoit Thévenaz et son équipe de bénévoles, dans le but d’aider financièrement deux pilotes qui se sont sérieusement blessés, à savoir, Killian Auberson et le Français Brian Moreau (voir notre édition du 10 juillet).

C’est au terme de manches très disputées, sur une piste parfaitement préparée et très exigeante, qui ont tenu le nombreux public en haleine que le pilote Honda a devancé le Suisse Arnaud Tonus, deuxième et troisième, et un autre Tricolore, Maxime Desprey, cinquième et premier. Arnaud Tonus réalisant le meilleur tour en course en 1:47.291.

Le samedi les Angora’s Séries ont pris possession de la piste dès 7h30 pour les essais, les qualifications et les deux premières manches de leur premier championnat de l’année. Sept catégories étaient au programme avec dans leurs rangs plusieurs pilotes de la région. Le meilleur d’entre eux, Sylvain Gaillard, a fini deux fois au troisième rang en MX 1Pro.



Organisation

Le pari d’organiser un week-end de motocross malgré les restrictions dues au Covid-19 n’était pas gagné d’avance, mais Benoit Thévenaz et son équipe ont effectué un monstre travail et bien rempli leur contrat, jusqu’à être félicités par l’envoyée de l’État de Vaud qui est venue contrôler si tout était en ordre le samedi matin avant le début des courses. Elle est repartie en disant « ce qui a été fait ici peut être un exemple pour les futurs organisateurs de motocross ». Un bel hommage pour ceux qui ont œuvré tout au long de la semaine et qui ont été en plus couronnés par un temps magnifique… les deux jours. Chose très rare d’après Marc Henrioud, le papa de Benoit, puisque d’après lui c’est seulement la deuxième fois en dix éditions qu’aucune goutte de pluie n’est venue perturber les courses.