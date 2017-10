Si le bâtiment a ouvert ses portes dès la rentrée d’août aux élèves du CPNV, de l’Établissement scolaire ainsi qu’aux enfants fréquentant l’UAPE, c’est le 23 octobre dernier qu’il a officiellement été inauguré. Une septantaine de personnes étaient présentes, dont la conseillère d’État Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.

Le municipal Cédric Roten, président de la commission de construction, ouvre cette cérémonie en saluant les nombreux invités qui ont répondu présent dont, entre autres, les représentants cantonaux, communaux, du CPNV, de l’Établissement scolaire, de l’UAPE, ainsi que les architectes. Des remerciements chaleureux sont adressés à l’ancien municipal José Gonzalez, qui a porté et défendu ce projet depuis le début du préavis d’étude, jusqu’à une grande partie de sa réalisation.

L’architecte, Philippe Gueissaz, relève que « Métiers 3 » avec ses murs gris clair et ses fenêtres blanches, reprend l’allure industrielle des bâtiments voisins de la Conversion, du CPNV et du collège de la Poste, pour former ensemble un « mini campus ». Il compare la forme du bâtiment au dessin de Saint-Exupéry tiré du Petit Prince et représentant, là où les adultes voient un chapeau, un boa ayant avalé un éléphant. Ici pas d’éléphant caché dans la bâtisse, mais vingt-six classes avec ses locaux annexes et son unité d’accueil.

Le syndic Franklin Thévenaz remercie Cesla Amarelle pour son appui sans faille pour notre région. Il met l’accent sur le côté original et fonctionnel du bâtiment, en soulignant avec ironie que ce projet a été un long fleuve tranquille ! Pour conclure : « Sainte-Croix est comme New York, mais en plus petit… car nous avons tout ici ! ».

Après le discours de la Conseillère d’État (voir encadré), l’assemblée est invitée à se rendre au rez-de-chaussée pour le traditionnel couper de ruban, que Cesla Amarelle effectua, avant de remettre aux trois entités concernées un morceau de tissu symbolique. L’inauguration se termina par un apéritif dans la salle de sciences du premier étage.

Comme le relève Cédric Roten lors d’une interview : « ce bâtiment est une des structures les moins coûteuses du canton en termes d’exploitation. Tout au long du processus, il y a eu une forte volonté de rationaliser les coûts tout en permettant d’offrir des outils de qualité ». En voyant la disposition et l’aménagement des salles de classe, ainsi que des locaux de l’UAPE, le tout relié par de grands couloirs et inondés de lumière grâce aux nombreuses fenêtres, « Métiers 3 » offre une grande fonctionnalité d’accueil, que ce soit du bébé fréquentant la garderie, à l’étudiant du CPNV.

Vous pourrez découvrir ce bâtiment lors des portes ouvertes du CPNV le samedi 18 novembre prochain.