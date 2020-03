Le Balcon du Jura soudé lors du 15e Comptoir

Malgré une fréquentation assez semblable à celle de l’édition 2018, selon les organisateurs, le quinzième Comptoir de Sainte-Croix a vécu une édition particulière. Plutôt que d’effrayer tous azimuts, l’ombre du Covid-19 a plutôt eu pour effet de souder la population.

« Les stands étaient très beaux, les exposants fort aimables entre eux, et il y a eu un véritable engouement du public », résume lapidairement François Béguin, président du comité d’organisation du 15e Comptoir de Sainte-Croix, qui s’est tenu du 5 au 8 mars au Centre sportif des Champs de la Joux. Pourtant, reconnaît-il, le départ était tendu : en raison du développement du coronavirus, « nous ne savions pas si nous pouvions ouvrir, et le jeudi, nous ignorions si la manifestation se poursuivrait. C’est sans doute le seul comptoir qui a pu ou pourra se dérouler à cette période dans la région », poursuit François Béguin. « Chapeau aux organisateurs qui ont pris la décision de maintenir cette édition », approuve Christian Jaccard, patron de la quincaillerie-papeterie Jaccard SA. « J’ai été 15 ans au comité d’organisation, et personnellement, je ne l’aurais pas fait ». « Avant le Comptoir, je pensais qu’il aurait fallu annuler ou déplacer cette édition, mais au final, c’était une bonne idée de le maintenir », estime de son côté Christophe Cuendet, patron du Garage Balcon du Jura Sàrl.

« L’ambiance était sympa et je crois que l’on peut dire que la population a apprécié de sortir un peu de la pression exercée par cette épidémie », abonde Allan Müller, responsable de la communication et du sponsoring de la manifestation. Les exposants sollicités à l’heure du bilan vont dans le même sens : « L’ambiance était un peu tendue le premier jour, mais cette tension a disparu par la suite », relève Christophe Cuendet.

Moins de personnes âgées

La fréquentation s’est élevée « à 2082 entrées cette année contre 2’217 lors du dernier Comptoir, soit 135 de moins. Un chiffre qui inclut les personnes qui reviennent une deuxième ou une troisième fois », détaille Allan Müller.

Parmi les visiteurs, « il y avait moins de personnes âgées qu’en 2018 », constate Christian Jaccard. Cette tranche d’âge, plus à risque, était sans doute celle qui a le plus respecté les consignes affichées à l’entrée, et remplacées à chaque nouvelle mesure prise par les autorités fédérales. « Quelques-uns m’ont regardé de travers quand je n’ai pas voulu serrer des mains », relate un septuagénaire. À noter que les organisateurs avaient mis du liquide désinfectant des mains à disposition.

« Les gens se sont serré les coudes à défaut de se serrer la main », illustre de son côté François Béguin. Les exposants sondés sont unanimes à relever la qualité des contacts et des affaires. À l’image de Bertrand Boesch, artisan moutardier et vinaigrier, de Cottens. « C’est ma troisième participation à ce Comptoir, et mon impression est très positive. »

Vif succès pour l’hôte d’honneur

Le choix de l’hôte d’honneur, les métiers de la Mécanique d’art, a fait mouche. « Les différents acteurs ont fait un super travail. L’espace mécanique d’art, les activités et les pièces présentées ont eu un vif succès », salue Denis Flageollet, coordinateur du stand. En concours, il fallait deviner le nombre d’éléments de la pièce école 2019. Réponse 442. La personne qui s’est approché le plus de la bonne réponse a indiqué 422. En outre 119 enfants ont participé avec bonheur à un atelier de pièces à musique.

Responsable de l’animation, Sarah Cusin souligne le gros succès, samedi soir, de l’orchestre Blaise et Serge. Jeudi et vendredi soir, « c’était plus tranquille », reconnaît-elle.

Pour les prochaines éditions, plusieurs intervenants, dont le président François Béguin, soulignent que « Le comptoir est arrivé totalement à ses limites au centre sportif ». Ils espèrent que la commune pourra construire un jour « une salle adaptée à ce genre de manifestation ».