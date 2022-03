Le Balcon du Jura comptera trois députés

Yvan Pahud (UDC sortant), Jean-Franco Paillard (PLR) et Cédric Roten (PSV) représenteront le Balcon du Jura vaudois au Grand Conseil dès le 1er juillet prochain pour la législature 2022-2027.

La réélection d'Yvan Pahud n'est pas une surprise. Le chef de groupe de l'UDC au Grand Conseil doit ses bons résultats à un travail conséquent réalisé dans l'hémicycle cantonal. Réélu en 2017 (il était entré au Grand Conseil lors de l'élection d'Alice Glauser au Conseil national en 2016), il attaquera sa seconde législature complète. Le vice-syndic de la commune de Sainte-Croix a remporté le plus de suffrages dans les trois communes du Balcon du Jura vaudois. Il devance même Jean-Franco Paillard à Bullet de trois voix. Les deux candidats obtiennent dans cette commune un score "stalinien" en obtenant 97,73% des suffrages pour Yvan Pahud et 96,59% pour Jean-Franco Paillard. L'ancien syndic de Bullet retrouvera donc les bancs de la politique mais dans un organe législatif. Il n'avait pas réussi à rejoindre le Grand Conseil en 2017 pour 36 voix seulement. Cette année est donc la bonne. Il termine au cinquième rang de la liste PLR qui a remporté cinq sièges contre six actuellement. Le Parti socialiste vaudois perd également l'un de ses quatre sièges. Malgré cela, le syndic de Sainte-Croix Cédric Roten termine au troisième rang de la liste socialiste. Il est donc élu. Il succèdera sur les rangs socialistes pour le Balcon du Jura à Hugues Gander qui avait cédé sa place en cours de législature actuelle suite à des problèmes de santé.

Notons également la belle campagne de Patrice Bez qui termine au neuvième rang sur la liste PLR avec 4658 voix.

Du côté du POP, le Sainte-Croix Zakaria Dridi termine en tête de liste avec 541 suffrages. Ioan Balin, candidat sur la liste des Verts'Libéraux remporte 852 voix.

Ces deux partis n'ont pas recueillis suffisamment de suffrages pour placer un candidat. Le PLR reste le parti du sous-arrondissement d'Yverdon-les-Bains qui sera le plus représenté avec 5 député.es. Le Parti socialiste vaudois, l'Union démocratique du Centre et Les Vert-e-s enverront trois député.e.s chacun à Lausanne. Le parti écologiste a réussi à glaner un siège de plus. Et, fait nouveau, le groupe Solidarité et Écologie (Ensemble à gauche) remporte un siège.



