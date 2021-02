L’Boxon espère fêter son 35e anniversaire

La guggenmusik locale ne lâche rien et se prépare à tous les scénarios pour maintenir, malgré tout et le plus longtemps possible, l’espoir d’organiser son 35e anniversaire en novembre prochain. Privé de nombreux revenus, l’ensemble musical lance, comme d’autres sociétés locales, une action de soutien pour boucler son budget.

Symbole de l’esprit festif qui accompagne habituellement la période carnavalesque, les guggenmusiks sont réduites au silence dans l’ensemble du pays. Les amateurs de ces fanfares festives doivent se contenter, souvent avec nostalgie, des vidéos de concerts réalisés avant mars 2020 et publiées sur les réseaux sociaux et autres plateformes de diffusion en ligne.

Comme leurs pairs, les souffleurs et percussionnistes du Boxon n’ont pas eu l’occasion de répéter et de se retrouver depuis le début de la crise. « En pleine période de Carnaval, nous sentons vraiment que ça manque. Nous nous réjouissons de pouvoir reprendre nos activités. Nous espérons toutefois que l’enthousiasme des membres n’ait pas été trop altéré par cette longue période d’arrêt », relate Florent Gander, président de la société. « Mais cela devrait aller. L’espoir de pouvoir organiser notre trente-cinquième anniversaire en novembre prochain fait que nous sommes plus que motivés », rassure le responsable.

Prêts

Crise oblige, prévu en fin d’année dernière, l’évènement qui devait voir quelques-uns des meilleurs ensembles helvétiques du genre se produire à Bullet, a été reporté au 6 novembre prochain. Ceci pour autant que la situation sanitaire le permette. « Nous allons étudier toutes les options et configurations possibles pour le maintenir. Les guggens invitées nous ont promis d’être présentes en 2021. Mais repousser en 2022 engendrerait certainement une reconsidération de cet état de fait. Ce serait vraiment dommage », explique le musicien.

Tout est prêt ou presque. Le Comité d’organisation pensant pouvoir maintenir, l’année dernière, la manifestation jusqu’au dernier moment. « Les décors sont réalisés, tout est organisé. Il suffit que l’on adapte la configuration aux normes sanitaires en vigueur. Ce serait navrant et difficile moralement de réduire tous ces efforts à néant », réagit Florent Gander.

L’annulation de l’évènement ne serait pas une bonne nouvelle pour les amateurs de guggenmusiks mais également pour la société elle-même : « Les montants promis par les sponsors ont été encaissés, nous les remercions de leur confiance. Les produits de merchandising ont été commandés et payés. Les stocks sont pleins vu que l’on n’a pas pu les vendre lors du 35e anniversaire et dans les Carnavals cette année ».

Raclette de Noelan pour financer le loyer

La guggenmusik avait été conviée à cinq évènements, en plus du Carnaval de Sainte-Croix, pour la saison 2020-2021. « Ces annulations, hormis pour la vente de nos produits, n’engendrent pas de perte pour la société », rassure toutefois le président. En effet, si la guggen n’encaisse pas les cachets pour ses prestations, elle économise en contrepartie les frais de transport en car ainsi que les droits des partitions puisque, dans ce contexte, aucun nouveau morceau n’a été ajouté au répertoire.

Par contre, le loyer du local de répétitions, qui s’élève à environ 5000 francs pour l’année, doit être quant à lui, évidemment, honoré. « Habituellement nous le finançons en grande partie grâce aux revenus de la buvette interne et aux petits évènements que nous y organisons sur invitation comme le traditionnel Noelan », souligne le responsable.

Cette année, pas de répétition, pas d’évènement donc pas de rentrées possibles. La guggen a donc, à l’instar d’autres sociétés locales, décidé de proposer à la vente un pack gourmand. Pour L’Boxon, il s’agit de la raclette « Noelan à la maison » contenant vin, patates et deux sortes de fromage (voir encadré ci-dessous). « Ce n’est pas aussi sympa que de la partager autour d’une table mais au moins cela nous permettra d’exister un peu malgré tout et surtout subvenir à nos besoins financiers », souligne le président.

Vous trouverez également les produits de merchandising (casquettes, bonnets, bandeaux) en vente dans divers commerces de la région. « Nous remercions par avance la population de son soutien et espérons vraiment que nous pourrons apporter une belle animation en fin d’année avec notre 35e », conclut Florent Gander.