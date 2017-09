L’avenir du ski alpin aux Rasses est en jeu

Les flancs du Chasseron seront-ils ou pas recouverts de neige cet hiver ? Si la réponse échappe (heureusement) au contrôle de l’homme, il n’en va pas de même quant à l’avenir de la station. Un avenir qui dépend de la volonté de toute une région de sauver, ou non, l’une des principales attractions touristiques du Balcon du Jura. À travers la campagne lancée cet été « T’es royé », chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.

« Le principe de notre action repose sur le financement participatif. Et ce principe ne peut fonctionner que si un maximum de personnes joue le jeu. Il ne s’agit pas d’une campagne de publicité, mais bien d’une opération de sauvetage, afin d’assurer la saison à venir et à plus long terme la survie de la station «, explique Henri Criblez, président du Conseil d’administration de la SCRMBJ.

Les collectivités publiques se sont récemment prononcées en faveur d’un soutien financier. Celui-ci concerne la création d’un fonds d’investissement pour la rénovation du téléski du Couvert, ainsi que la couverture du déficit sur une période de trois ans. « Nous ne recevons pas de soutien à l’exploitation, ajoute Henri Criblez. Or ce sont justement les frais liés aux exigences légales, comme les contrôles obligatoires et les remises aux normes qui grèvent notre budget avant même que la saison ne démarre. Nous devons donc absolument assurer des rentrées financières en amont ».

Les derniers exercices, dans les chiffres rouges, n’ont en effet pas permis de provisionner des réserves. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on sait qu’un Noël sans neige équivaut à une diminution du chiffre d’affaire de l’ordre de 40 à 45 % et qu’il faut remonter à la saison 2012-2013 pour trouver un Noël blanc !

Chacun peut se sentir concerné

« T’es royé » ne s’adresse pas seulement aux habitants du Balcon du Jura, puisque le 60% de la clientèle des remontées mécaniques vient de l’extérieur. Une vaste campagne publicitaire pour l’abonnement à Fr. 99.00 a donc été lancée avec l’aide de l’ADNV et de l’Office du tourisme, via les réseaux sociaux et les médias. L’offre a été présentée dans les cantons de Neuchâtel, la région limitrophe Vaud-Fribourg et bien entendu dans tout le Nord Vaudois. « Nous avons également contacté les différents groupements scolaires de ces régions pour les inciter à prendre un quota d’abonnements non nominatifs et à prix spécial, afin de favoriser un retour des élèves au ski. Les enfants d’aujourd’hui sont les skieurs de demain et l’école a un rôle de formateur à jouer dans ce domaine «, souligne Henri Criblez.

La SCRMBJ, qui s’est montrée particulièrement proactive ces derniers mois, va organiser le samedi 7 octobre une journée sport et loisir pour tous aux Rasses. Sauts dans un coussin « big air » (gratuit pour les détenteurs d’un abonnement de ski), démonstrations de free-style, restauration et animation musicale seront au programme de cette journée promotionnelle.

« T’es royé «, tu fais pas de ski et t’as quand même acheté l’abonnement ?

Vous n’êtes pas skieur ? Peu importe ! Si vous avez à cœur de soutenir votre région et son tourisme hivernal, vous pouvez vous aussi adhérer à la campagne « T’es royé «. Comment ? En ligne souscrivant un ou plusieurs abonnements sur www.tesroye.ch