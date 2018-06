L’âge vénérable du vaisseau amiral

Plus de trois cents personnes ont célébré les 120 ans du Grand Hôtel des Rasses lundi dernier, en compagnie de plusieurs personnalités du monde du tourisme et de l’hôtellerie, ainsi que des représentants des autorités.

C’est par une belle fin d’après-midi ensoleillée et chaude que les invités ont pu prendre l’apéritif sur la terrasse, face au panorama des Alpes que l’on ne se lasse pas d’admirer. Ensuite, c’est dans la salle Belle Époque que les intervenants ont pu évoquer, tour à tour, anecdotes et souvenirs sur la longue histoire de l’établissement et perspectives d’avenir qui s’annoncent sous les meilleurs auspices.

Ainsi, Bernard Russi, CEO du groupe BOAS, raconte le coup de cœur qu’il a eu en découvrant le Grand Hôtel, tout le travail accompli par les propriétaires de l’époque, la famille Wyssbrod, qu’il voulait prendre soin de pérenniser. Ceci dans un contexte touristique et économique difficile, dans une région à l’écart des hauts lieux du tourisme suisse.

Mais les résultats sont là ; ces dernières années le taux d’occupation de l’Hôtel est excellent, le « vaisseau amiral » a trouvé sa vitesse de croisière. « Cela est dû en grande partie à Patrice Bez, le directeur actuel, qui est un enfant du pays et, de ce fait, connaît bien les partenaires et la mentalité locale », souligne Bernard Russi.

Les travaux effectués récemment ont donné un coup de jeune au bâtiment tout en respectant les éléments d’architecture de l’époque ; les premier et quatrième étages ont été entièrement refaits, de même que tout l’espace bien-être. « Des recherches historiques et la collaboration avec des entreprises spécialisées ont été nécessaires pour restaurer les parquets notamment ».

Le prochain défi se présente sous la forme d’un concours auprès de l’organisation non-gouvernementale ICOMOS, qui œuvre pour la conservation des monuments et des sites dans le monde. Si l’établissement est retenu pour un prix cela augmentera son aura et sa notoriété à l’échelle internationale.

Lors de la cérémonie, les maîtres d’état, les copropriétaires et tout le personnel du Grand-Hôtel ont été remerciés pour leur participation, de près ou de loin, aux projets de rénovation. Les représentants des autorités, Pascal Broulis, Jean-Franco Paillard et Franklin Thévenaz, ont quant à eux souhaité longue vie à ce bâtiment emblématique du tourisme régional.