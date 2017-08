La tradition du cuir au cœur du Festival

La dix-septième édition de la populaire manifestation s’est déroulée le week-end des 19 et 20 août 2017 au lieu-dit la « Grand’ Borne » et a offert aux visiteurs, toujours plus séduits par le caractère unique de cette fête, un programme enrichi de nouveautés autour du thème du cuir.

Toujours investies par l’amitié franco-suisse qui les lie, les communes organisatrices de Sainte-Croix et des Fourgs ont décidé cette année de démarrer les festivités le vendredi soir autour d’une bonne bière, boisson réputée pour se partager et délier les langues. Cette soirée spéciale, à l’ambiance fraternelle, joyeusement et musicalement animée par les quatre musiciens autrichiens du groupe Alpin-Vagabunden, laissait présager un festival haut en traditions et symbolique du plaisir d’être ensemble.

Artisans, amoureux de la gastronomie du terroir, revendeurs de bonne humeur, c’est plus de septante exposants qui ont réuni leur savoir-faire, ravissant tous les sens des petits et grands. Applaudir le gagnant du concours de dégustation, attendre avec impatience l’arrivée des sonneurs de cloches de la Jeunesse de Bullet, s’intéresser à la fabrication du fromage « Le Contrebandier », tenter sa chance à la tombola, danser sur la musique honky tonk de Blue Night Country en savourant une raclette, ou encore se faire maquiller pour amuser les copains : cette fête ne laisse décidemment aucune place à l’ennui !

« Qu’il soit lisse, souple, de bœuf, de vachette, de veau, de chèvre, de reptile, verni, suédé, maroquin, box, vélin, nubuck ou pleine fleur, le lien de cuir qui nous unit est solide ! »

Repoussé, gravé, incisé, ciselé, pyrogravé, raciné, mosaïqué, le cuir était mis à l’honneur par six acteurs passionnés : Agnès Rousseau des Attelages Aroules à Malpas, Lysiane de Maria de l’Atelier Cuir à Courcelles, Claudia Raiman de la Bergerie de Froidevaux, Michel Adam des Cuirs du Moulin à Rougemont, Marie Sophie Le Royer des Sandales 4 You et Etienne Wattré à Rochejean ont réuni tout leur talent dans le travail de cette matière, afin deouvrager une toile destinée à décorer la pièce centrale du Festival : un tipi.

Robuste, le cuir vieillit bien, à l’image du Festival des Terroirs sans Frontière qui a encore de beaux jours devant lui.