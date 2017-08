Le top des courts-métrages

Dimanche soir dernier, le cinéma Royal a proposé une soirée spéciale avec uniquement des courts-métrages d’animation et de fiction qui ont été nominés pour les Oscars 2017. Ceux-ci sont distribués par Largo, une toute nouvelle entreprise suisse de distribution de films, représentée ce soir-là par ses deux fondateurs Sami Arpa et Vassilis Kalofolias, qui faisaient leurs premiers pas en tant que distributeurs, au cinéma Royal.

Ils ont commencé leurs activités en juin 2017, motivés par la passion des courts-métrages, et en croyant profondément en leur valeur artistique.

Leurs partenaires sont des cinéastes internationaux, qui créent des films faisant appel à un large public. Leur valeur est prouvée par de nombreux prix, qu’ils gagnent dans d’importants festivals de films internationaux.

En regroupant des courts-métrages de style similaire, Sami Arpa et Vassilis Kalofolias proposent un nouveau produit, qui peut être adapté aux normes cinématographiques, ayant une durée totale d’un long métrage standard.

Leur but est d’amener ces courts métrages primés à un large public, en les proposant dans les salles de cinéma.

Le premier programme de la soirée était consacré aux cinq chefs-d’œuvre ayant concouru dans la section animation des Oscars, dont le rafraîchissant « Piper », la perle tout en plumes des studios Pixar, qui a becqueté la récompense suprême. Mais aussi une vue plus difficile du monde avec le poétique «Blind Vaysha», le mélancolique et douloureux «Borrowed time» ou encore le très sombre, mais sublime « Pear cider and cigarettes ».

Avant de poursuivre la soirée, l’équipe du cinéma Royal avait concocté un délicieux buffet aux saveurs turques, un vrai délice comme d’habitude !

Le second programme a permis aux spectateurs de découvrir les cinq courts-métrages sélectionnés dans la catégorie fiction aux Oscars. Outre « Sing » du cinéaste hongrois Kristof Deák, qui a remporté la statuette dorée, le public a également pu visionner « La femme et le TGV » du réalisateur suisse Timo von Guten, avec la sensible Jane Birkin, dans un rôle très touchant. Mais aussi le très dansant « Timecode », qui a reçu la Palme d’Or du court-métrage en 2016. « Silent nights » et « Ennemis intérieurs » avaient un message plus politique que les autres courts-métrages de la sélection.

Vous aurez l’occasion de revoir ces cinq courts-métrages «fiction» lors de la journée spéciale du 3 septembre 2017 au Cinéma Royal, où chaque séance du jour sera au prix de seulement cinq francs la place !