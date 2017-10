La tour sera érigée avant la fin de l’année

Les éléments de l’ouvrage sont en cours d’assemblage dans les locaux de la commune de Bullet. Deux d’entre eux ont été déposés sur place jeudi matin dernier. La tour d’observation devrait être construite durant la semaine du 20 au 24 novembre.

La société de développement du village a donc réussi son pari. Elle a récolté les quelque 230’000 francs pour réaliser son projet. Et même mieux, puisque les dons et autres apports dépassent de quelque 10’000 francs le montant espéré. Pour rappel, le projet prévoyait 25’000.- de dons privés en plus de l’apport de 50’000.- de la Société de développement, de 30’000 francs du Service cantonal de la promotion économique et du commerce et des 40’000 francs de la Loterie romande. La commune de Bullet participe, quant à elle, à hauteur de 50’000.-. « Ce montant concerne tous les aménagements extérieurs qui ont été réalisés durant l’été », précise Mélanie Kammermann, présidente de la Société de développement bullatone. Les dons des entreprises et autres communes, espérés à quelque 35’000 francs, sont finalement majorés de quelque 10’000.- supplémentaires. Pour l’instant, le budget est respecté. « Nous sommes dans le tir, même si tout n’est actuellement pas encore finalisé », assure la présidente.

Entreprises locales mobilisées

Le permis de construire a été délivré par la commune de Bullet le 7 juin dernier. « La mise à l’enquête a généré deux oppositions qui ont été retirées après discussion entre la Municipalité et les opposants », explique Mélanie Kammermann. Les travaux d’aménagement de la place ont débuté en juillet. Les arbres présents sur le site ont été abattus suscitant le mécontentement de quelques personnes. « La décision a été prise par les autorités. Nous sommes sensibles à cela et veillerons à ce que des arbres soient bien replantés à la fin des travaux », précise la présidente. La commune de Bullet assure, par le biais d’un communiqué (voir notre édition du 13 septembre dernier) vouloir procéder à un réaménagement du site avec une arborisation adaptée.

Les premiers éléments de la tour ont été construits au mois d’août. L’assemblage des quatre éléments se réalise, au vu de leur taille, dans les entrepôts communaux bullatons. La tour mesurera quelque douze mètres de haut sur une base de cinq mètres de large. L’ensemble des travaux a été confié aux entreprises de la région. « Mix Bois est en charge de la structure, de la charpente et du bardage. La couverture a été confiée à Vincent Breitler et la ferblanterie à Olivier Dick. Michel Consorti s’occupe de la menuiserie extérieure, la serrurerie Béguin Sàrl et Vincent Chablaix pour les ferrures, Fabian Bernardi et Florent Thévenaz pour la peinture, Francioli SA pour le socle. Les plaquettes sur les marches seront réalisées par le Bullaton Serge Martin », détaille Mélanie Kammermann. L’inauguration est prévue le 5 mai prochain.