La tour d’observation de Bullet en bonne voie

Le projet présenté par la Société de Développement de Bullet suscite un bel engouement. Soutenu par les collectivités publiques locales et régionales ainsi que par des entreprises et privés, la tour d'observation de « La Grand'Vy » pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Le projet sera mis à l'enquête d'ici au mois de mars.

Avec près de 205'000 francs récoltés sur les 230'000 estimés pour la réalisation du projet, les initiants ont fait déjà un bon pas en avant. « Sincèrement, on ne pensait pas que l'on obtiendrait autant de promesses de dons », se réjouit Mélanie Kammermann, présidente de la Société de développement. Le projet de tour d'observation permettant d'admirer le panorama à 360° suscite un intérêt marqué. L'édifice représente à lui seul un investissement estimé à 160'000 francs. Ce montant est donc couvert par les promesses reçues à ce jour. « Ceci dit, ce n'est pas fini, il nous reste encore au moins 25'000.- francs à trouver pour réaliser les aménagements extérieurs », note Mélanie Kammermann.

Le projet a été présenté au public lors du Comptoir de Sainte-Croix, en mars dernier, sur le stand mis à disposition par la commune de Bullet. « La Municipalité soutient le projet », affirme le syndic Jean-Franco Paillard. « Nous avons mis au plan d'investissement un montant pouvant aller jusqu'à 50'000 francs. Il devra être accepté par notre Conseil communal. Si la Société de développement nous fournit les documents nécessaires à temps, je pense que l'on pourra présenter un préavis lors de la séance de mars », explique le syndic. D'autres communes ont promis de souscrire des dons : Sainte-Croix, Mauborget mais aussi, et c'est plus surprenant, Giez, Provence, Onnens, Yverdon, Yvonand et Payerne. Il est soutenu également par le Service cantonal de la promotion économique et du commerce (SPECo). La Loterie Romande a promis également le montant de 40'000 francs. Le tourisme régional, par le biais de l'ADNV, est également partenaire.

Mise à l'enquête

L'objectif pour la Société de développement est de pouvoir déposer le dossier pour la mise à l'enquête d'ici à fin février début mars. « L'ouvrage se situe hors des zones bâtir mais nous avons reçu un courrier du Service du développement territorial qui ne donne pas de préavis négatif », remarque Mélanie Kammermann.

Même si rien n'est encore gagné, les membres du comité n'ont pas reçu, selon eux et pour l'instant, d'indication laissant penser que le projet susciterait des oppositions. « Nous avons essayé de limiter l'impact au maximum, remarque Fabian Bernardi, membre du comité, la tour, d'une hauteur de douze mètres, ne devrait pas dépasser les arbres déjà présents sur le site ». L'aménagement de cette place est un projet qui mijote depuis plusieurs années. Nombreux sont les touristes ou gens de passage à s'arrêter pour faire un clic du panorama qui s'offre à eux.

Avec le projet bullaton, l'endroit se dotera d'un argument de plus. « En plus de la tour, nous aimerions également aménager la place pour offrir la possibilité de se parquer, pique-niquer, faire des grillades », explique la présidente. « Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur notre collègue Jean-François Gander, dont c'est le métier, pour les plans d'aménagement et les procédures », souligne-t-elle. Les plans de la tour sont quant à eux l'œuvre de l'entrepreneur bullaton Yannick Chablaix, membre du comité. « Si le projet voit le jour, notre souhait est de donner le plus de travail possible aux entreprises de la place », conclut Fabian Bernardi.