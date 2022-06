La Société industrielle et commerciale change de président

Joakim Junod succède à Vincent Tyrode à la présidence de la Société industrielle et commerciale. Depuis 2020, les effectifs de la SIC se sont étoffés pour atteindre 149 membres.

« Le rôle de la Société industrielle et commerciale Sainte-Croix et environs est de créer des ponts entre nos membres et nos autorités pour arriver à une belle alchimie », exprime Joakim Junod, élu jeudi dernier par acclamations à la présidence de la SIC. Natif de Sainte-Croix, à la tête de l’entreprise de plâtrerie-peinture familiale, le nouveau président entré au comité de la SIC en 2019 se présente comme quelqu’un « de consensuel, désireux de faire avancer la région ». Plutôt qu’une organisation pyramidale, le trentenaire dit privilégier un mode d’action par groupes ou commissions.

Joakim Junod succède à Vincent Tyrode, qui se retire après six ans de présidence consécutifs à deux ans de comité. À l’heure du bilan, Il s’est réjoui de l’arrivée de 33 nouveaux membres depuis 2020, pour un total de 149. Seules 4 démissions ont été enregistrées dans le même laps de temps. Citant Jean Monnet, « les hommes n’acceptent les changements que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise », il a mis en avant « la résilience de tous les entrepreneurs qui ont su innover, adapter leurs horaires de travail, se restructurer et s’accommoder de nombreuses absences liées à la COVID ».

Consommer local

Le président sortant a souligné qu’au début de la pandémie, la SIC avait sondé les restaurateurs pour évaluer leurs besoins et coordonner des projets. Avec le renfort des Municipalités de Sainte-Croix et de Bullet, elle a soutenu des demandes d’aides financières et aidé à remplir des dossiers. Elle a favorisé la restauration à l’emporter, organisé l’opération « T’es Timbré » pour inciter à consommer local, avec des bons-cadeaux pour les entreprises et des billets de cinéma pour les écoles.

Vincent Tyrode a aussi regretté le non-aboutissement d’initiatives collectives et plaidé pour « un Office du tourisme dynamique ».

De nouveaux défis se posent avec la guerre en Ukraine, la pénurie mondiale des matières premières et l’augmentation générale des coûts, a reconnu Vincent Tyrode. Côté positif, il a pu annoncer la reprise des manifestations phares comme le Marché d’été (20 août 2022), la sortie d’automne (7 octobre 2022) et le Comptoir 2022, qui prendra place en mars 2023.

Spartan en point de mire

Au cours de l’assemblée, l’événement sportif inédit de la Spartan (course avec obstacles), le 11 juin, a fait débat au plan des inquiétudes des acteurs locaux en matière de possibilités de restauration et de restrictions de circulation. Vice-président de la SIC, Allan Müller a relevé que les relais de l’ADNV impliqués dans l’organisation de cette journée qui va attirer plus de 4000 à 5000 personnes faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour donner le meilleur visage de Sainte-Croix aux sportifs et aux visiteurs ce jour-là. Un bilan sera ensuite tiré en vue des éditions ultérieures (voir page 5).

Sollicité à propos du Comptoir de Sainte-Croix 2023, Serge Hertig, membre du comité, a informé qu’il ne restait qu’un box encore libre à disposition des exposants. Il sera loué en tournus, par tranches d’un jour.

Plusieurs propositions ont été émises pour dynamiser le marché d’été, comme y adjoindre un vide-grenier ou une brocante, ou inviter les exposants suisses qui participent habituellement au Marché transfrontalier – remplacé cette année par une balade gourmande – à venir grossir les rangs des exposants, actuellement au nombre de 75.

En prévision des animations de fin d’année, Nicole Frossard (La Bohême) a suggéré de faire coïncider le marché de Noël avec la journée d’ouverture prolongée des commerces, pour créer un village de Noël. D’autres pistes ont été émises : organiser un concours de décoration de vitrines, instaurer un calendrier de l’Avent et/ou installer des sapins décorés pour créer un village de Noël. Des propositions bien accueillies par le nouveau président.