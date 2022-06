La région dotée de nouveaux panneaux touristiques

Valoriser les atouts de la région en entrée de localité : une dizaine de panneaux seront posés prochainement aux abords des communes de Sainte-Croix et d’Yvonand, en avant-première des destinations touristiques du Nord vaudois.

Quatre personnages stylisés à ski de fond, en tenue de randonnée ou à VTT, ainsi qu’une boîte à musique. Les activités en plein air et la mécanique d’art ont été retenues pour illustrer le nouveau panneau touristique routier de Sainte-Croix, qui représente en trame de fond la vue du Balcon du Jura sur la plaine, le lac de Neuchâtel et les Alpes. Il a été présenté hier à Bussigny, de même que celui qui signale la région d’Yvonand, par des enfants qui jouent dans le lac et la tour Saint-Martin.

Sur le Balcon du Jura, les panneaux seront posés dans quelques jours au haut de la route de la Côte, sur l’axe Mauborget-Bullet, entre la Grand-Borne et L’Auberson ainsi que sur les routes venant de la Côte-aux-Fées et du Val de Travers, précise Yvan Pahud, municipal.

Éléments symboliques

Les panneaux de 2,5 mètres sur 2 mètres ont été réalisés sous l’égide du bureau d’études Signaxis Sàrl, interface entre les porteurs du projet et les entreprises, « le maître de la signalisation touristique dans le canton », souligne Vincent Yanef, inspecteur de la signalisation pour le nord et l’ouest du canton. D’ici mi-2023, ils seront complétés par une trentaine d’homologues destinés à valoriser les autres destinations du Nord vaudois : Yverdon, Grandson, Orbe, Vallorbe et Romainmôtier.

À chaque fois, des comités locaux formés de représentants des communes et de l’ADNV ont sélectionné les éléments distinctifs et symboliques des destinations, relève Sébastien Lassueur, responsable du développement économico-touristique à l’ADNV. La nouvelle signalisation touristique routière cantonale a débuté par des panneaux autoroutiers. Leurs missions : capter un potentiel de visiteurs encore inexploité et les guider vers les destinations principales du canton.

Le visuel est le fruit d’un long processus, qui a notamment intégré une étude menée à Paris par un Laboratoire de psychologie de la conduite sur les capacités des conducteurs à percevoir et à assimiler un contenu graphique tout en restant concentré sur la route.

Quatre niveaux

La nouvelle signalisation a été dessinée par le Studio de communication Oïkom, à Chavannes-Renens. Son travail s’inscrit dans le pur respect de la charte graphique définie par le canton, qui elle-même répond aux exigences de l’Ordonnance fédérale sur la signalisation touristique, mais découle aussi de directives européennes, qui imposent par exemple la couleur marron du fond des panneaux touristiques. On connaît déjà la « patte » du studio Oïkom dans la signalisation d’accueil des villages du Parc Jura vaudois, de la région de Morges ou des panneaux touristiques sur les autoroutes vaudoises et valaisannes. Philippe Casse, patron d’Oïkom, souligne que ces panneaux, installés pour une quinzaine d’années, ne doivent pas céder aux canons de la mode.

L’harmonisation et l’homogénéisation de la signalisation touristique se déclinent à quatre niveaux. Après les autoroutes et les entrées de localité, c’est un guidage routier plus fin vers des points précis – grande salle, parking, centre sportif, etc. – qui est en préparation. Pour Sainte-Croix, Yvan Pahud précise que la Municipalité a déjà validé cette phase, qui fera l’objet d’un préavis soumis au Conseil communal en automne.

Le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI), par le biais du fonds LADE, a financé les 400’000 francs du coût des panneaux routiers de la région ADNV. Pour la suite, ce sont les communes qui prennent le relais, avec une possibilité d’aide du SPEI à certaines conditions. L’ultime étape consistera à baliser – avec les mêmes codes graphiques et une base de données de pictogrammes définie – le cheminement piéton vers des objectifs plus spécifiques, curiosités, musées, hébergements, etc. selon les choix des comités locaux.