La piscine des Replans ouvre samedi

Deux professionnels indépendants, un gardien et une restauratrice ont été engagés pour la saison. Des travaux techniques conséquents ont été réalisés, notamment pour accélérer le renouvellement de l’eau des bassins.

« Nous sommes prêts ! ». Rencontré à quelques jours de l’ouverture du complexe des bains des Replans, agendée à ce samedi 12 juin, François Béguin affiche un grand sourire. « Propulsé » président de la Société coopérative de la piscine de Sainte-Croix, François Béguin confie que la gestion générale des installations s’apparente à la manœuvre « d’un gros bateau ». Le soleil est de la partie ce jour-là, avivant les contrastes entre les couleurs acidulées des bâtiments, le bleu de l’eau des bassins et la déclinaison de verts des pelouses et des ombrages végétaux : « C’est un lieu magnifique, unique », apprécie le président.

Le comité a engagé deux nouveaux responsables de l’exploitation de la piscine et de sa buvette parmi les candidats intéressés (aucun du Balcon du Jura). Pour la première fois, les personnes aux manettes n’ont pas de lien entre elles, mais chacune est professionnelle dans son domaine. Christophe Corne, le gardien qui a notamment travaillé de nombreuses années à la piscine de La Sarraz, puis à Echallens, sera responsable de la surveillance et de la sécurité des bassins, des contrôles de l’eau ainsi que de l’entretien des vastes espaces de détente. Son premier métier de jardinier-paysagiste lui simplifiera cette tâche, pour laquelle il sera aidé par des personnes de l’EVAM.



Défibrillateur

Formé à tous les aspects du métier, ce nageur endurant a également plusieurs traversées mythiques à son actif, dont le détroit de Gibraltar et le goulet séparant Alcatraz de San Francisco. Il sera secondé par sa fille Nina, étudiante et maître-nageur. D’autres personnes interviendront ponctuellement en renfort. Le matériel de sauvetage a été complété d’un défibrillateur à la demande de Christophe Corne.

La buvette, partiellement en self-service, sera tenue par Aurélie Jakob, ancienne exploitante du restaurant de la Coop à Couvet, titulaire d’une patente et gérante de deux Food Trucks dans diverses manifestations. Cette maman de 2 jeunes enfants sera secondée par sa famille – dont son papa à la caisse – une nièce et une amie, et probablement par des auxiliaires qui ont déjà prêté main-forte à la buvette ces derniers étés. La carte comporte des filets de perche, des filets mignons aux morilles (le samedi seulement), des tartares de saumon et de bœuf, ainsi que des crêpes, un buffet de salades et les incontournables frites. Les équipements de la cuisine ont été améliorés par le remplacement des frigos, des friteuses et du lave-vaisselle, précise François Béguin.

Outre le restaurant de la buvette, Aurélie Jakob tiendra son food truck « Granita », installé au bord du terrain de beach-volley, pour des glaces ou autres barbes à papa. Nouveau, un coin détente sera à disposition pour siroter des cocktails préparés au comptoir.



Indépendants

Les deux responsables ont un statut d’indépendant. Christophe Corne reçoit un montant forfaitaire pour la saison, qui rémunère ses prestations et celles des personnes choisies pour le seconder. De son côté, Aurélie Jakob paie une location pour la buvette et la gère à son profit.

Les tâches ont été redéfinies par le comité. Certaines se recoupent. Le nettoyage de la terrasse ou celui des toilettes incombe-t-il au responsable du gardiennage ou de la buvette ? Un consensus a été trouvé entre les deux. Ce sera à eux également de gérer la sécurité sur les espaces respectifs, en faisant appel à la gendarmerie si besoin. Ils devront également se concerter en cas de temps mitigé : ouvrir ou ne pas ouvrir ?

La situation sur le front de la pandémie étant meilleure que l’été dernier, les restrictions de fréquentation des bassins et des espaces verts ont été largement assouplies. « Au vu du très grand terrain à disposition, nous ne sommes pas affectés par ces restrictions », précise François Béguin. La terrasse du restaurant et le coin bar sont soumis aux mêmes dispositions que tout le secteur de la restauration.